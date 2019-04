Tellado: "El consumidor vota cada día, cambia el mundo"

"El consumidor vota cada día y con sus decisiones puede cambiar el mundo", afirma José Armando Tellado, el nuevo presidente de la Fundación Knowcosters, creada en 2013 y que tiene por finalidad promover el "consumo informado" y que el usuario "consuma como piensa".

Tellado, director general de la empresa láctea asturiana Capsa, filial industrial de Central Lechera Asturiana (Clas), postula "el poder transformador y el impacto social del consumo informado". La tesis es que si los ciudadanos trasladan sus valores y creencias a sus actos de consumo podrán cambiar el mundo de acuerdo con sus pautas y valores porque "cuando consumes, votas".

"Si consumes productos procedentes de un país dictatorial o de empresas que maltratan a sus trabajadores estarás promoviendo esos valores. Cada cual debe decidir con plena libertad lo que consume pero asumir las consecuencias de sus decisiones. Porque cuando consumes un producto y una marca concretos estás decidiendo una sociedad mejor o peor: eliges y votas por empresas que contaminan o no, que pagan tributos aquí o no, que tienen empleo estable y bien retribuido o precario, que fabrican en país con condiciones dignas o en los que no se respetan esos mínimos exigibles", explicó Tellado.

A juicio del ejecutivo asturiano, la pervivencia y sostenibilidad del Estado de Bienestar también se decide con los actos cotidianos de consumo y no sólo votando cada cuatro años en las urnas: frente a la moda de consumo "low cost" (bajo coste), la fundación promueve el "know cost" (conocer los costes). "El producto barato puede serlo por una renuncia a beneficios o por una técnica disruptiva e innovadora, pero también puede serlo por el uso de materias primas baratas o por ser elaborado con mano de obra barata o porque se ha deslocalizado producción o porque se eluden obligaciones fiscales, y, si como consumidores elegimos estas opciones, estaremos favoreciéndolas y produciendo además un fenómeno de competitividad en costes que o bien supondrá el desmantelamiento industrial en tu propio país o que tu salario acabe bajando. El precio que tú estás dispuesto a pagar es el salario que la empresa te va a pagar va ti. La nivelación se producirá por abajo. El consumo 'low cost' lleva a salarios 'low cost'. Cada cual debe ser libre de decidir pero conociendo los efectos".

La Fundación Knoscosters promueve que las empresas informen de dónde producen, cómo paga a sus empleados, cuál es su brecha salarial, cuál su compromiso ambiental y de reciclaje, dónde tributa, cuál es su huella hídrica y de carbono, y otros aspectos cruciales para que el consumidor pueda decidir lo que él prefiera pero con información suficiente. "No queremos interferir en la decisión. Sólo deseamos promover la información y que el consumo se haga sabiendo las consecuencias".

"Somos activistas de un mundo mejor y hay muchos ejemplos de cómo la suma de muchas decisiones pequeñas cambia el mundo y obliga a las empresas a comportarse como tú quieres porque las empresas están muy atentas a lo que 'votan' los consumidores. El consumidor debe saber que tiene un poder tremendo y que, con sus decisiones diarias, puede promover aquel tipo mundo y de sociedad en los que cree. El consumidor tiene un poder transformador total".

La fundación quiere animar a las empresas a informar para que el consumidor pueda tomar decisiones conociendo su huella fiscal o de carbono. Es decir, saber como los compradores pueden hacer sus compras de manera más eficiente.