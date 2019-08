Suben las pensiones: esto es lo que van a cobrar el próximo año los jubilados

Las pensiones volverán a subir el próximo año 2020 y lo harán un 1,6 por ciento (un tres por ciento el caso de las mínimas). Al menos esa es, por ahora, la promesa del gobierno presidido por Pedro Sánchez. La teoría económica dice que en el caso de que no haya gobierno no habrá presupuestos al inicio de año y, por lo tanto, se deberán prorrogar los existentes. Hace dos años la decisión del ejecutivo del PP presidido por Mariano Rajoy de elevar estas prestaciones sólo un 0,25 por ciento incumpliendo la norma de que las jubilaciones suban tanto como la vida, hizo que cientos de pensionistas se echaran a las calles en manifestaciones que tuvieron lugar en numerosas ciudades de España. La imagen de indignación y de protesta es la que parece ahora querer evitar el ejecutivo de Sánchez a las puertas de un 2020 que podría ser de nuevo un año decisivo tanto si se forma gobierno como si no se hace. Pero ¿en qué se traduce esa subida del 1,6 por ciento?

Hace unos meses os contábamos (en este artículo lo puedes leer) el importe medio de la pensión en España. En nuestro país se paga de media una pensión de jubilación de 958.56 euros (según datos del pasado mes de octubre en el que, evidentemente, ya se tienen en cuenta las subidas de este año). Por tanto, teniendo eso en cuenta si a esa cantidad le aplicamos una subida del 1,6 por ciento eso significa que esa pensión media subirá el año que viene unos 15 euros al mes.

Contando las 15 pagas (12 mensualidades más dos extras), los jubilados de nuestro país tendrán de media unos 240 euros más para gastar al año. Pero ese plan del gobierno aún tiene que pasar la "purga" del resto de los partidos políticos.¿Es esa pensión demasiado alta o demasiado baja? En este artículo te contamos hace varias semanas lo que se paga de media en Alemania a quién cobra este tipo de tributos.

Las pensiones mínimas, eso sí, tendrán si se prorrogan los presupuestos una subida mayor. Será, en este caso, del 3 por ciento. Pero ojo que las de viudedad podrían no subir tal y como te contamos en este artículo en el que te contábamos hace meses el "truco" que había aplicado el gobierno a quienes reciben un complemento específico para aumentar un poco más su jubilación.

Por poner una media el pensionista que cobre 1.000 euros al mes en números redondos recibirá una subida de 16 euros al mes. De nuevo esos 240 más al año que pueden hacer que los pensionistas se muestren contentos con una subida que en no pocas ocasiones mejora la vida de toda una familia con personas en paro que viven de las pensiones que reciben los mayores de la casa.