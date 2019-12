El Principado da por zanjada la polémica del vídeo, que FADE cree "constructivo"

El vídeo difundido por la patronal asturiana FADE sobre la conectividad de Asturias y su posible efecto disuasorio sobre las inversiones empresariales en la región ha "cruzado la línea roja del interés de Asturias" y del perjuicio a la imagen de la comunidad en el exterior, según la opinión del Gobierno asturiano, expresada ayer por el vicepresidente del ejecutivo y consejero de Infraestructuras, Juan Cofiño, ante la asamblea de los empresarios de la construcción y en presencia tanto del presidente de este colectivo (CAC-Asprocon), Joel García, como del máximo dirigente de FADE, Belarmino Feito, que considera el vídeo "crítica constructiva".

El Gobierno autonómico -que no volverá a pronunciarse sobre el caso, que da por zanjado-, señaló que, aunque es sabedor de que no hubo intención de causar daño sino de debatir, "el interés común nos exige a todos (y al Gobierno, el primero) preservar la imagen de Asturias en el exterior", por lo que Cofiño hizo un llamamiento "a la prudencia" en el modo en que se proyecta la realidad asturiana fuera del territorio. "Aceptamos las críticas, no rehuimos el debate y creemos que todas las visiones son respetables, pero no debemos superar alguna raya roja", señaló el Vicepresidente.

Belarmino Feito había indicado previamente que la iniciativa responde al ánimo de "hacer una crítica constructiva para solventar las carencias de Asturias y para animar el debate". "Nadie va a invertir o a dejar de hacerlo por un vídeo, sino tras un análisis profundo, cuyas conclusiones no serían distintas". La breve producción audiovisual de FADE se pregunta si un inversor optaría por Asturias frente a otros territorios con más conexiones exteriores. "El potencial que tiene Asturias nadie lo discute pero la tendencia, por desgracia, va en otra dirección", dijo Feito.

A continuación se ofrecen todos los vídeos que forman parte de la campaña. Los cuatro primeros corresponden a la primera fase y, a continuación, los más virales de la segunda fase.