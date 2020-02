CC OO califica de "rotundamente falso" que la UE impida bajar la luz a la industria asturiana

CC OO de Industria afirma que el contenido del estatuto del consumidor electrointensivo es "clarísimamente insuficiente" y "absolutamente ineficaz" para garantizar la competitividad y viabilidad de la gran industria asturiana y lamenta que los gobiernos de España y del Principado se escuden en la Unión Europea para asegurar que es el único estatuto posible. "Es rotundamente falso, el marco de la UE dá más margen", aseguró Damián Manzano, secretario general de CC OO de Industria de Asturias.

El sindicato hizo públicas esta mañana las alegaciones que presentará al anteproyectos del estatuto del consumidor electrointensivo para incrementar su ambición. Demanda que se establezca la figura del consumidor hiperelectrintensivo, como en Francia, y que a las industrias ahí encuadradas se les aplique una exención de hasta el 90% de los costes derivados de los peajes de transporte y distribución y una exención del 95% del impuesto eléctrico. Además reclama que se eleve al máximo permitido la compensación de costes por emisiones indirectas de CO2 y que la partida sea reconocida de forma ordinaria en los presupuestos generales de Estado para que no dependa de la negociación anual; que la compensación de los cargos destinados a financiar las renovables, la cogeneración de alta eficiencia y los extracostes de territorios no peninsulares alcance el 100% del coste real (no hasta el 85% como se prevé ahora) y que en los contratos bilaterales de suministro a largo plazo (PPA) se establezca alguna medida referente al precio de venta que fije el suministrador y el establecimiento de un mecanismo que permita a las industrias electrointensivas participar en las subasta de renovables.

Junto a esas medidas para abaratar el precio de la electricidad, CC OO de Industria también exige que se refuercen las obligaciones de las empresas beneficiarias, que deberían aplicar en sus procesos productivos las mejores tecnologías disponibles en eficiencia energética, potenciar las inversiones en proyectos de economía circular y que se mantengan obligatoriamente producciones y plantillas mientras dure la vinculación de la empresa a los beneficios del estatuto.

Según destacó Damián Manzano, esa batería de medidas "más ambiciosas" son "homologables en el marco de la Unión Europea" y criticó que tanto el Gobierno central como el ejecutivo del Principado aludieran a las limitaciones que impone la UE. "No es el único estatuto posible, eso es falso", destacó. Manzano apuntó que el documento presentado "no le vale a nadie de los afectados" y añadió que "sólo sirve para que alguien se autojustifique de que ha presentado algo a lo que se había comprometido a pesar de que no sólo no mejora la situación de las industrias sino que la empeora".

CC OO de Industria trasladará las propuestas del sindicato a todos los grupos parlamentarios del Principado, salvo a Vox, y espera que las alegaciones sean atendidas y la ministra Reyes Maroto "defienda los intereses de la industria". De no ser así, el sindicato también tratará de hacer valer su influencia para que el documento se modificado durante el trámite parlamentario.

Junto a Damián Manzano estaba presente el presidente del comité de empresa de la factoría de Alu Ibérica en Avilés (antigua Alcoa), José Manuel Gómez de la Uz, quien reiteró la necesidad de un marco energético competitivo para que puedan arrancar las series de electrolisis y mantener el empleo en la planta, dado que, en la actualidad, "dos tercios de los trabajadores no tienen carga de trabajo y esta situación no se puede sostener por más tiempo". En representación de Asturiana de Zinc, Ignacio Requena apuntó que la bajada del precio de la energía es necesaria para abordar las inversiones de ampliación en la planta