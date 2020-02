Unai Sordo: "Habrá movilizaciones si el Gobierno no cumple"

El Gobierno de coalición entre el PSOE y Unidas Podemos, presidido por Pedro Sánchez, es el que deseaban los sindicatos mayoritarios. Pero el crédito no es ilimitado. Lo dejó ayer claro el secretario general de la Confederación de CC OO: "No descartamos movilizaciones si (el Ejecutivo central) no cumple y si la negociación de la reforma laboral o sobre pensiones se bloquea". Unai Sordo (Barakaldo, 1972) dio este aviso en Gijón, donde se reunió con delegados de su central "para celebrar que somos mayoritarios en Asturias".

"El Gobierno no ha empezado mal, pero está todo el pescado por vender y la prueba del algodón son, precisamente, esas dos reformar para corregir las políticas de la austeridad", precisó el líder de CC OO. Aseguró a este diario que "ni Asturias, ni España, se pueden resignar a un proceso de desindustrialización".

Contratación y despidos. "Si la reforma laboral se plantea sólo en términos cosméticos, CC OO estará enfrente", afirmó Unai Sordo, que fijó posición ante ese debate: "recuperar el papel de la negociación colectiva; el modelo de contratación, porque se relaciona con los despidos, y el asunto de la modificación de las condiciones laborales pactadas, que es el origen de buena parte de la devaluación salarial". A su juicio, resulta fundamental "desincentivar que el despido sea la forma ordinaria de las empresas para los ajustes". ¿Y el precio de esos despidos? Respondió: "La discusión de si la indemnización es de 45 o 33 días no es tan crucial porque casi todos los despidos son procedentes, así que se quedan en 20 días; lo que debemos ver es todo el paquete, incluída una mejor causalidad". El dirigente sindical se mostró dispuesto a examinar "medidas de flexibilidad interna para las empresas siempre que sean pactadas y con el despido como última alternativa".

Vuelta al Pacto de Toledo. Otro de los debates que consumirán horas de negociación es el del sistema de pensiones. "Hay que tomar dos medidas inmediatas: derogación de la reforma de 2013 y equilibrar la estructura de ingresos de las pensiones mediante la aportación de recursos adicionales al sistema", aseguró Unai Sordo. Y añadió: "Y hay que hacerlo cuanto antes mediante la recuperación del consenso en el marco del Pacto de Toledo". En su opinión, no será tarea fácil: "Creo que el PP no está por la labor, pero el Gobierno debería impulsar ese consenso a partir de las recomendaciones con las que el acuerdo estuvo cerca en la anterior legislatura".

La descarbonización. El líder de CC OO tiene hecho el examen de los problemas industriales de Asturias: "Hay sectores que prácticamente han desaparecido, como el de la minería; y otros que, en ese proceso de descarbonización, están desapareciendo aceleradamente, caso de las térmicas". Y un aviso: "Los países que pierden su base industrial dependen del exterior y se endeudan; para nuestro país, es un peligro perder su base industrial". Explicó que las regiones industriales tienen mejores salarios y aguantan mejor las crisis económicas. ¿Cuál es la alternativa? Tiene la respuesta meditada: "Hay que incorporar nuevos sectores, y eso requiere políticas interinstitucionales y sostenidas en el tiempo".

El "estatuto electrointensivo". Coincidió Unai Sordo con varias de las denuncias de la patronal de la gran industria que necesita altos y continuados consumos de electricidad: "España tiene unos costes de consumo energéticos más altos que otros países; por eso hacemos bandera de la reivindicación del 'estatuto electrointensivo', con el planteamiento de rebajar precios para tener una industria en condiciones de competir al menos con nuestro entorno". Y a renglón seguido: "Claro, está también la competencia con países como China o India, donde las asimetrías son ya mayores y producen por debajo del coste de Europa". Hizo resaltar que CC OO ha hecho alegaciones al menciondado y controvertido estatuto en varias vertientes: "Hemos propuesto alternativas para los peajes y un fomento de la negociación bilateral porque, si dejamos ese estatuo tal cual está, sus efectos van a ser muy limitados".

La transición energética. Para el secretario general del sindicato español con mayor número de afiliados, en el actual proceso de descarbonización no ocurre como con las matemátias y la propiedad conmutativa: "tal y como se está produciendo , el orden de los factores sí altera el productor". Para Unai Sordo, "sería bueno que ese proceso llevara aparejados proyectos alternativos de inversión de manera automática". Y ve serios motivos de preocupación en las líneas avanzadas de los presupuestos europeos para el período 2021-2027. "Una serie de países están haciendo un fuerte 'lobby' para reducir ese marco financiero, lo que tendrá efectos sobre la PAC (Política Agrícola Común) o sobre el 'fondo verde' para la transición justa que anunció la Comisión Europea".

Los nuevos fondos. Unai Sordo subraya que no deben repetirse, con la llamada "transición justa", los errores y fracasos de los fondos mineros: "Tienen que destinarse a nichos de empleo en sectores que tendrán desarrollo productivo".