La plantilla de la ITV reactiva la huelga que comenzará mañana de forma indefinida

Los trabajadores de las estaciones asturianas de la ITV irán mañana mismo a la huelga después de que fracasaran las negociaciones que a lo largo de la jornada de hoy tuvieron con la dirección de la consejería de Industria. Las discusiones fracasaron por las diferencias entre ambos bandos sobre cómo abonar las horas extras que va a tener que afrontar la plantilla para rebajar la enorme cola que ha provocado en este servicio el coronavirus.

La posición de Industria es que los empleados recuperen las horas (169 por empleado) a costa de las que no trabajaron durante los meses de confinamiento. Sin embargo, los sindicatos rechaza de plano esa planteamiento y aseguran que no tiene base legal. Como el asunto estaba enquistado, Industria se ofreció a pagar 80 horas extraordinadias y la creación de un plus que estaría por determinar su cuantía.

La plantilla critica que esa oferta no tiene "encaje legal" ya que el plus prometido por Industria, señalaron, quedará supeditado a la aprobación de Función Pública. Lo mismo que el incremento de plantilla que exigen los sindicatos.

Ante ese escenario y a la vista de lo enrocadas que estaban las discusiones, los sindicatos decidieron reactivar la huelga que comenzará mañana mismo. Al mismo, tiempo para mañana la plantilla y los sindicatos tienen previsto volver a verse las caras para seguir negociando para intentar llegar a un acuerdo que ahora mismo parece lejano.

No obstante, están convocados unos servicios mínimos, que varían en función de la estación, y que los sindicatos han denunciado ya que consideran que la ITV no es un servicio esencial y porque han sido impuestos unilateralmente.