Reinerio Sarasúa Serrano: “La banca compite contra los mediadores con otras reglas y armas diferentes”

–¿Cuáles son sus objetivos para este nuevo cargo?

–Mi nombramiento llega tras una moción de censura a la anterior junta directiva porque pensábamos que no se estaba liderando nuestro sector con el ímpetu que se merecía. Era una presidencia muy colaboradora del “establishment”, tanto de compañías como de la administración. Hubo 23 colegios que presentamos la moción de censura y constituimos una junta de gobierno que respaldó el 80% de los colegios y que yo encabecé.

–¿Cuáles son los principales problemas del sector?

–Hay varios temas muy candentes. Uno ligado con la banca que está actuando como un mediador más, pero que no compite con las mismas reglas del juego. Vas a cualquier banco y para hacer cualquier gestión financiera te piden que hagas un seguro. Te obligan o te condicionan, sin ponerse colorados. Competimos con armas distintas. Nosotros hemos denunciado a algunos bancos en el Juzgado de Gijón. Es un frente que tenemos abierto y en el que la Administración no quiere meter mano, se pone de lado.

–¿Cómo va ese proceso judicial?

–Hemos llegado al Supremo. Presentamos una demanda a la que se sumaron más de 40 afectados y el juez dijo que como colegio profesional no tenemos legitimidad activa para ejercer la demanda porque tienes que ser un perjudicado. Y los perjudicados son los clientes, nosotros lo que denunciamos es que es una práctica de mercado que perjudica a los consumidores. Ahora hemos pedido la legitimidad activa ante el Supremo. Ese tipo de no profesionales que hacen seguros tiene consecuencias malas para el sector porque son seguros mal hechos, que no cubren las necesidades que tienen que cubrir y que, al final, provoca que la póliza no pague bien los riesgos que deberían estar cubiertos o que la indemnización sea mala... Más del 50% de las reclamaciones que recibe la Dirección General de Seguros se corresponden solo con dos entidades financieras, mientras que las referidas a mediadores son ridículas, insignificantes.

–¿Tiene mala imagen el sector?

–El sector asegurador tiene una trascendencia muy importante a nivel del país, es el tercer elemento del PIB y, sin embargo, tenemos un problema de imagen que no sabemos resolver. Somos un sector absolutamente regulado y sobre el que no ha habido dudas en las últimas crisis. El seguro está para sostener el sistema. Somos un sector con muchas bondades, con una alta tasa de empleo estable, con alto porcentaje de personal femenino...

–¿Podría incluirse un “seguro antipandemias”?

–El sector vive del riesgo y de hacer prevención sobre el riesgo. El 12% de las empresas que han desaparecido en los últimos 25 años es porque no habían previsto bien unos riesgos que podrían haber sido asegurados. El riesgo de pandemia es uno más, lo que pasa es que parecía que era imposible que pasara.