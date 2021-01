La Alianza por la Industria asturiana –en la que están representados todos los partidos políticos con presencia en la Junta, los sindicatos, los empresarios e instituciones de la región– firmaron ayer un acuerdo “sin precedentes”, según palabras del consejero de Industria, Enrique Fernández, pero con alguna fisura, después de que Podemos se descolgara y no rubicara el documento final. También las fuerzas del derecha expresaron sus dudas sobre la efectividad del pacto. El acuerdo “de mínimos”, como lo calificaron algunos de los firmantes, tiene como objetivo presionar al Gobierno nacional para que adopte medidas de forma inmediata para rebajar la factura de la luz de la industria asturiana.

Por eso, señaló Fernández, el documento viajará ahora a Moncloa con varias exigencias. Entre ellas, que se equiparen las ayudas a la industria electrointensivas con las que tienen sus competidores de Francia o Alemania. El PP, Ciudadanos y Vox mostraron sus dudas sobre la efectividad de las peticiones. No obstante, Fernández destacó el amplio consenso alcanzado. “No hay parangón en Asturias de un acuerdo de este nivel. La fortaleza de esta Alianza está en el consenso, y todo lo que no sea reforzar ese consenso es debilitar a la industria”, dijo en alusión a Podemos, que no firmó el pacto.

El secretario general del PP en Asturias, Álvaro Queipo, dudó de que el documento “tenga efectividad” y añadió que en su partido están “sorprendidos de que ningún grupo de la Junta nos acompañe en nuestra reclamación para la revisión del estatuto de la industria electrointensiva”. Susana Fernández, portavoz de Ciudadanos, agregó que “no le vemos mucho recorrido al documento”. IU reprochó a Podemos que no hubiera firmado el escrito. “Una fuerza política que no es capaz de llegar al mínimo acuerdo en defensa de la industria de Asturias poco tendrá ya que decir”, señaló Ángela Vallina, portavoz de la coalición. Mientras que el secretario general de Foro, Adrián Pumares, calificó la baja de Podemos de “irresponsable”, e Ignacio Blanco, de Vox, avisó que “nosotros estaremos en la Alianza mientras veamos que esto no es un simple lavado de cara del PSOE, IU y Podemos”. Los sindicatos se mostraron más satisfechos. Javier Fernández Lanero, de UGT, señaló que “estamos mandando un mensaje de unidad”. Y José Manuel Zapico, de CC OO, añadió que “este es un día muy importante para Asturias porque se crea un frente político, económico y social para defender a la industria”.