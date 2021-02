La pandemia ha fortalecido a Amazon y la ha hecho aún más gigante. La compañía de comercio electrónico, que pretende invertir más de 100 millones de euros en un centro logístico en Siero, cerró el pasado año con unos beneficios de 21.300 millones de dólares (17.684 millones de euros que equivalen al 75% del producto interior bruto anual de Asturias) que suponen casi duplicar el resultado obtenido en el mismo periodo del año anterior, que ascendió a 11.600 millones de dólares.

Además, la facturación neta del gigante tecnológico con sede en Seattle ascendió a 386.064 millones de dólares (320.533 millones de euros), un 38% más que en el mismo periodo del año anterior.

La compañía sigue expandiéndose y en su estrategia aparece Asturias. La multinacional ya ha pedido licencia al Ayuntamiento de Siero para construir un centro logístico que ocupará 200.000 metros cuadrados del polígono de Bobes y que podría generar 2.000 empleos directos. La nave a construir tendrá cuatro plantas y un parking para unos 1.200 vehículos.

Amazon desembarcará en Asturias con su centro de logística en un momento de cambios en la compañía. Jeff Bezos anunció el pasado martes que en verano dejará de ser consejero delegado de Amazon, la empresa que fundó hace 27 años como una modesta librería “online” y que menos de tres décadas después le ha aupado hasta ser la persona más rica del mundo. Le sustituirá en el cargo Andy Jassy, actual jefe del servicio de computación en nube Amazon Web Services (AWS).

El fundador

Jeff Bezos nació en Albuquerque (Nuevo México, EE UU) en 1964. Su familia paterna es originaria de Villafrechós, un pequeño pueblo de Valladolid situado entre Medina de Rioseco y la localidad zamorana de Villalpando. Los orígenes españoles de Jeff Bezos se remontan a su abuelo paterno, Salvador Bezos, que emigró desde Villafrechós a Cuba a principios del siglo XX. La madre del fundador de Amazon, Jacklyn Gise, había tenido a Jeff con tan solo 17 años. Del padre biológico de Bezos, Ted Jorgensen, se sabe que tenía orígenes nórdicos y que su matrimonio con Gise no aguantó su destructiva afición por el alcohol. Cuando se separaron, Jeff Bezos tan solo tenía un año. Tres después, Jackyn Gise conoció a Miguel Ángel Bezos y se casó con él. Miguel Ángel adoptó al futuro propietario de Amazon cuando este tenía 4 años, y le dio su apellido con el consentimiento de Jorgensen. Poco después la familia entera se trasladó a Houston, en Texas, donde se establecieron definitivamente.

En Villafrechós todo el mundo sabe quién es Jeff Bezos. En 2011 el multimillonario empresario visitó el pueblo por sorpresa con “seis o siete guardaespaldas”, según el alcalde de la localidad, Miguel Ángel Gómez.

Graduado por la Universidad de Princeton, Jeff Brezos comenzó a trabajar en Wall Street en ciencias de la computación, aunque renunció al puesto antes de cumplir 30 años para dedicarse a la venta de libros por internet desde su garaje en Seattle. Fue el origen de Amazon.

El éxito inicial en el sector editorial abrió las puertas a toda clase de productos, y en paralelo la empresa fue expandiéndose más allá del comercio electrónico con ofertas de entretenimiento mediante Amazon Music y Prime Video, hardware y software con dispositivos como Echo y Alexa, respectivamente, y la plataforma de computación en nube Amazon Web Services (AWS). En 2017 Amazon adquirió la cadena de supermercados Whole Foods.

En una carta a sus empleados, Bezos explicó que una vez deje de ser consejero delegado de Amazon usará el tiempo libre para centrarse en proyectos de filantropía y en sus otras dos propiedades, el fabricante aeroespacial Blue Origin y el diario “The Washington Post”, que adquirió a título personal en 2013. “Jamás he tenido más energía y no me estoy jubilando. Me apasiona enormemente el impacto que estas organizaciones pueden tener”, aseguró.