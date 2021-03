El Ministerio de Industria prepara lo que ha bautizado como “un refuerzo al acompañamiento de las industrias electrointensivas” y que, traducido, quiere decir que estudia habilitar nuevas ayudas para tratar de aliviar las cargas en la factura de la luz de estas grandes compañías, cuyo peso es capital sobre la economía asturiana. El anuncio lo hizo la propia ministra del ramo, Reyes Maroto, durante el congreso de la federación de industria (FICA) de UGT que se celebró en Madrid. Dijo, incluso, que iba a ser una de las principales líneas de trabajo de su departamento para este año, junto con un fondo para estimular la inversión industrial –dotado con 600 millones– y un programa para el impulso de lo que calificó como proyectos tractores. Lo que no concretó Maroto es en qué consistirá este plan de acompañamiento, aunque algunas fuentes aseguraron que se tratará de nuevas ayudas para compensar a estas empresas tras el fiasco a que fueron sometidas con el estatuto de las electrointensivas.

El sector tenía unas altísimas expectativas puestas en ese estatuto –que se aprobó a mediados de diciembre– que acabaron naufragando cuando vieron el resultado final. Las medidas incluidas dentro de este documento no fueron suficientes para rebajar la factura de grandes compañías de la región como ArcelorMittal o Asturiana de Zinc (Azsa), lo que suscitó la crítica unánime de la industria regional, del Gobierno asturiano, los sindicatos y los partidos de la oposición. Ahora, el Ministerio de Industria pretende resarcir en parte al sector con un nuevo plan de ayudas que Maroto promete desplegar durante este año. Aún no está claro qué partidas económicas se incluirán para aliviar a la industria pesada, ni siquiera los plazos. Fuentes sindicales criticaron que Maroto no detalló durante este anuncio ninguna de las medidas que iba a incluir. Y apostaron por una reforma del estatuto de las electrointensivas para alinearlo con la necesidad de las grandes empresas.

Ayudas directas

Por otra parte, el Consejo de Ministros prevé aprobar el martes el paquete de ayudas públicas por importe de 11.000 millones de euros para el sector de la hostelería, el turismo y el comercio, que se sustentará a través de tres fondos de apoyo directo a las empresas, uno con ayudas a empresas afectadas canalizadas por las comunidades autónomas, otro de conversión de créditos ICO y un tercero de recapitalización de empresas medianas.

Según fuentes gubernamentales, a falta de ultimar los últimos detalles este fin de semana, el nuevo paquete de estímulo del Ejecutivo se adelanta una semana sobre la fecha inicialmente prevista por decisión del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien la semana pasada anunció que pronto vería la luz el paquete de ayudas de 11.000 millones para el balance de las empresas de hostelería, turismo y pequeño comercio. De esta forma, el Consejo de Ministros aprobará con casi total seguridad el martes el nuevo paquete dirigido a evitar los problemas de solvencia en las empresas, especialmente las pymes, tras el impacto sufrido por las restricciones de la tercera ola del covid y después de que el Gobierno aprobase el año pasado 40.800 millones (5% del PIB) en ayudas directas, principalmente los ERTE, y tenga comprometido hasta la fecha un 2% del PIB en 2021 a este fin. El Ejecutivo contempla la creación de tres fondos, uno de ellos de ayudas directas y gestionado por las comunidades autónomas.