Ignacio Huici: “Cada vez más empresas van a exigir un acero verde, hay mercado”

La acería verde. H2 Green Steel será el primer productor de acero a gran escala libre de combustibles fósiles. El proyecto que se ejecutará en el norte de Suecia con una inversión de 2.500 millones de euros incluye una planta de hidrógeno renovable que alimentará de energía a la planta siderúrgica, que comenzará a producir en 2024. Es una acería verde como la que los gobiernos de España y Asturias quieren que ArcelorMittal desarrolle en Asturias con el apoyo de fondos europeos. “H2 Green Steel se fundó en 2020, pero lleva años investigando el tema. La iniciativa parte de una firma sueca (Vargas) que ha conseguido convencer a una serie de inversores como Scania y Daniel Ek, el fundador de Spotify, con una estrategia que nosotros creemos que es exitosa porque tiene en cuenta toda la cadena de valor del acero, no solo la capacidad de empuje que pueda tener la iniciativa”, apunta Huici. Con ese enfoque en toda la cadena “se puede ver si un usuario está dispuesto a pagar un ‘premium’ para que su coche sea 100% verde, y si esto es una realidad, que yo creo que lo es, se puede asumir que produzcas acero con hidrógeno verde, en vez de con carbón, aunque sea más caro”, añade el economista ovetense.

Los clientes. Entre los inversores de la acería verde de Suecia está Scania, fabricante de camiones que pertenece al grupo Volkswagen, que está interesado en llevar el acero verde a otras gamas de vehículos. “Esto es un dominó. Las empresas que consumen los camiones de Scania querrán que sus vehículos pesados sean ecológicos por tema de imagen y porque al final quizá tengan más posibilidades de que les contraten el transporte si son verdes. Esa tendencia se está viviendo en todas las industrias. Ahora, de repente, todo el mundo quiere ser sostenible no por ética, sino porque sus clientes lo reclaman”, afirma el directivo.

El precio. Producir acero con hidrógeno obtenido de fuentes renovables es hoy mucho más caro que con combustibles fósiles. “Pero también las baterías de litio eran muy caras y al final se han impuesto y su curva de costes está en caída libre. Todo depende de la cantidad de inversión que tú hagas en un sector y en una tecnología para acelerar su proceso de mejora con el fin de aminorar los costes. Esto ha pasado con la fotovoltaica y con la eólica, y nosotros creemos que pasará con el hidrógeno. Pero como además el usuario final esté dispuesto a pagar por ese “premium”, no tienes que reducir tan rápidamente el coste de esa tecnología”, asegura el economista ovetense, que además apunta que está el respaldo de los fondos europeos.

Los fondos europeos. “Lo que se está buscando con el plan de recuperación no es que una empresa presente un macroproyecto, sino que se presenten proyectos que involucren a toda la cadena de valor y a varias regiones, y que incorporen a las pymes. La misión es generar empleo e industria. En España nos cuesta esto del modelo colaborativo, pero es lo que se va a imponer y es lo que tiene más futuro”, destaca Huici.

El papel de EIT InnoEnergy. En el proyecto de la acería verde EIT se ha sumado como inversor en una ronda inicial de 50 millones de euros. “Tenemos una aproximación holística a los proyectos. Somos la mayor aceleradora de sostenibilidad de Europa. Invertimos, pero también ayudamos a los proyectos con la regulación a nivel europeo, en la búsqueda de socios para que mejoren el proceso industrial e incluso en la búsqueda de directivos para la compañía a través de la bolsa de trabajo que tenemos con todos los alumnos de nuestros másteres”, apunta el economista asturiano.

La expansión de la tecnología. Huici destaca que las virtudes que tiene la zona norte de Suecia para acoger el proyecto de la acería verde son su energía renovable barata, la disponibilidad de mineral de hierro de alta calidad, un gran puerto marítimo como es el de Lulea y que hay expertos en metalurgia y en producción de acero en la zona. “¿Por qué no en Asturias? Lo único que no tenemos es mineral de hierro de alta calidad, pero lo demás lo tenemos todo”, señala Huici, que añade que ArcelorMittal tiene varias iniciativas fuera de España relacionadas con el hidrógeno “porque cada vez tienen más presión. Presión económica, porque progresivamente va a tener que pagar más por la emisiones de CO2, pero también presión social. Todas las industrias, no solo Arcelor, están buscando descarbonizarse, incluso las petroleras. El precio mundial del acero es el que es, es un comodity, pero nosotros creemos en el tema del ‘premium’. Cada vez va a haber más empresas que exijan un acero verde y, luego, si hay un mercado, que lo habrá, las empresas van a tener que hacer algo”.

Otros proyectos en España. “Estamos en varios proyectos con las empresas de nuestro ecosistema. Hemos ayudado a Naturgy a montar su proyecto de renovables en Asturias junto con Enagás. Es la producción de hidrógeno mediante eólica marina flotante, principalmente. No estamos en los papeles, pero les ayudamos con contactos y con ‘network’. Además, hemos lanzado un estudio de por qué España y Portugal pueden ser un ‘hub’ tecnológico e industrial en la eólica flotante”.

La eólica flotante. EIT ha presentado una manifestación de interés ante el Ministerio para la Transición Ecológica de España. “Estamos hablando con el Ministerio para ver si podemos unificar los proyectos que hay de eólica flotante marina e intentar que las empresas españolas lideren esa tecnología y ese sector a nivel mundial. Ahí están Navantia, la avilesina Windar y un montón de empresas más. Se dan las condiciones para que desde la Península Ibérica estemos a la cabeza de esa industria. Hay que unir voluntades de muchas empresas y del Gobierno y lograr que aquí se hagan proyectos de eólica flotante para aprender, como pasó con la fotovoltaica. Japón encontró en el mar el espacio que no tenía en tierra para expandir los eólicos. Es verdad que montar un parque marino es complejo, pero ahí puede ayudar el Gobierno”, destaca Huici.

Los proyectos de Asturias. “La Fundación Asturiana de la Energía (FAEN) está empujando en el tema de la eólica marina. En el Principado de Asturias hay algunos proyectos con esta tecnología y con otras renovables, pero no pueden esperar que los fondos europeos aporten el 70 por ciento de los costes porque eso no va a suceder. Deben ser proyectos que por sí mismos funcionen y que el dinero europeo ayude a que salgan más rápido. No que dependan de él. Muchos proyectos se van a caer porque no son proyectos con cara y ojos que tienen la intención de salir adelante con o sin ayudas”.

Más proyectos que dinero. “La última vez que nos dio dinero Europa llegamos a cubrir con proyectos poco más del 30%. Esta vez hay más proyectos que dinero, pero, en realidad, tienen que ser proyectos legibles, porque hay empresas que están metiendo proyectos que son ‘business as usual’. Un parque solar o un parque eólico deben financiarlo ellos porque esas tecnologías ya están maduras y son económicamente viables. Lo que se trata es de ayudar a proyectos que generen empleo y que tengan un aspecto innovador. Nosotros tenemos más de 360 soluciones innovadoras en nuestro sistema, con promotores atrevidos para que los proyectos sean elegibles. Creemos que aportamos valor añadido”, asegura el directivo José Ignacio Huici.