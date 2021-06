El precio de la luz, por las nubes: el triple que hace un año y el más alto de Europa

El precio de la luz en el mercado mayorista continúa su atípica escalada de primavera. Ya está en las nubes. El megavatio hora costará hoy de media 94,63 euros, según el operador del mercado eléctrico, OMIE. Es el triple de lo que costaba hace exactamente un año (31,07 euros) y el precio más alto entre los principales países de Europa. La subida tiene efecto directo en los hogares con tarifa regulada (el 40% de los asturianos) y en muchas empresas, sobre todo en aquellas con un alto consumo eléctrico, como es el caso de la gran industria asturiana.

En lo que va de año sólo se había superado en una ocasión la barrera de los 94 euros de media al día y fue el 8 de enero (94,99 euros con picos horarios de hasta 104,94), cuando media España estaba bajo la nieve de la borrasca “Filomena” y la fuerte subida de demanda eléctrica hizo que se registrara el segundo precio más alto de la historia.

Para hoy el mercado eléctrico tocará máximos horarios de 105,5 euros el megavatio entre las 21.00 y las 22.00 horas, mientras que el mínimo será de 82,5 euros de 16.00 a 17.00 horas. De media 94,63 euros, un dato que confirma la tendencia alcista en el mercado mayorista eléctrico español, que en lo que va de semana ha pulverizado un día tras otro precios y registra niveles muy por encima de los países europeos del entorno.

Las causas. Según fuentes del sector eléctrico, las principales causas de la actual escalada primaveral de precios son las fuertes subidas del gas y de los costes de los derechos de emisiones de CO2, que encarecen la producción en las centrales de ciclo combinado, que utilizan gas y generan emisiones. La producción eléctrica con energías renovables y con nuclear no está siendo suficiente para evitar la entrada de los ciclos combinados en el sistema eléctrico. El precio que se paga a todas las centrales lo determina la última oferta que entra para satisfacer la demanda –es un sistema marginalista– y en muchos casos ha sido la de los ciclos combinados, que ofertan su entrada en el sistema eléctrico con precios muy altos.

El precio mayorista de la electricidad En euros por megavatio/hora 104,94 15 de junio 100 90,95 84,44 Tormenta "Filomena" 75 60,63 50 42,17 25 3,11 0 OCT JUL AGO SEP NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN 2020 2021

Las previsiones para los próximos meses. Los expertos coinciden en que a corto plazo no habrá un abaratamiento del precio de la electricidad porque los mercados de futuros así lo reflejan. “Para los próximos meses nos mantendremos por encima de los 80 euros el megavatio”, comentó ayer Jorge Sanz, expresidente de la Comisión de Expertos para la Transición Energética, que no prevé que se vuelvan a precio medios de 30 euros, como hace un año, hasta 2024, “coincidiendo con una fuerte entrada en el mercado de energías renovables”. Sólo de esa forma, el gas dejaría de marcar continuamente el precio de todas las tecnologías y eso si no se produce un profundo cambio en el sistema eléctrico.

El encarecimiento de la factura. Según datos de la organización Facua-Consumidores en Acción, el recibo de la luz de un usuario medio se ha disparado un 45,4% en la primera quincena de junio, mes que ha coincidido con un cambio del sistema de tarifas, que introduce tres periodos de discriminación horaria –punta, llano y valle–. Según estimaciones de Facua-Consumidores en Acción sobre la evolución de la tarifa regulada (PVPC), si se extrapolan a un mes completo los precios aplicados del 1 al 15 de junio, el recibo del usuario medio sufriría una subida interanual de 27,53 euros y se situaría en 88,11 euros (impuestos incluidos). De esta manera, junio apunta a la segunda factura más cara de toda la historia, teniendo por delante sólo los 88,66 euros del primer trimestre de 2012.

Las reacciones políticas. El PP ha presentado mociones en todos los ayuntamientos de España para instar al Gobierno a bajar el precio de la luz actuando sobre impuestos y costes regulatorios. Además, ha criticado que el ministro de Consumo, Alberto Garzón, esté “desaparecido”. La formación liderada por Pablo Casado ha denunciado la “pasividad” del Ejecutivo de Pedro Sánchez, convirtiendo tareas cotidianas y necesarias como poner la lavadora o planchar, en “actividades de lujo”. En su moción, el PP exige “rebajar el tipo de gravamen del Impuesto sobre el Valor de la Producción de Energía Eléctrica del 7% al 0%”, y modificar la Ley del Sector Eléctrico para, entre otros aspectos, que determinados costes regulatorios que se trasladan a la factura eléctrica (como la deuda del sistema eléctrico y los costes extrapeninsulares) sean financiados íntegramente con cargo a los Presupuestos Generales del Estado.