El acuerdo sobre la reforma de las pensiones está “a punto” y “en ningún caso va a suponer una rebaja de las pensiones” respecto a las condiciones actuales” ni para quienes se jubilen a la edad legal ni para quienes lo hagan de modo anticipado, señaló el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, que ayer se reunió en Oviedo con el presidente del Principado, Adrián Barbón

El sindicalista asturiano explicó que no se van a endurecer los coeficientes reductores de la prestación y que las condiciones de jubilación “se mantendrán o incluso mejorarán en función de la carrera profesional”. El dirigente ugetista reiteró la reclamación sindical para que el salario mínimo interprofesional (SMI) se eleve hasta el 60% del salario medio, según el objetivo de la Carta Social Europea, y reclamó a las “instituciones” y en particular al Banco de España que “mantengan la imparcialidad” y no difundan “estudios de parte”. El Banco de España hizo una estimación el día 8 según la cual el aumento del SMI podría afectar a la creación de empleo. A juicio de Álvarez, el Banco de España se contradice porque “un día dice que tenemos un problema de productividad y otro día dice que es de salarios”. “El modelo de bajos salarios no es el nuestro y tampoco el del Banco de España cuando habla de productividad. El trabajo a cualquier precio no es la solución”, agregó, y sostuvo que, aun cuando en algún caso se pueda perder empleo de terminadas situaciones por la subida del SMI, se compensa por la dinamización de la economía que entraña la mayor renta disponible y su traslado al consumo.

Sobre el cambio de la reforma laboral, el líder de UGT indicó que “en julio deberíamos tener muy avanzado el acuerdo, ya sea a tres bandas, a dos o porque el Gobierno cumpla su obligación de legislar”.

El máximo responsable nacional de UGT expresó su “solidaridad con Asturias” y demandó que la región “esté en primera línea” en la percepción de fondos europeos ligados a la transición energética y digital. El secretario general de UGT de Asturias, Javier Fernández Lanero, recibió ayer información, en el seno del comité asesor del Principado, sobre los fondos europeos de los proyectos asturianos que aspiran a esos recursos y señaló que “se están haciendo cosas y se están haciendo bastante bien”.

Álvarez declaró sobre los indultos a los independentistas catalanes encarcelados que “es el momento de la reconciliación y la generosidad para pasar página y abrir una nueva etapa” y que esta medida “es una condición necesaria”. “Los independentistas deben ser conscientes de esta oportunidad para trabajar en común”, señaló.