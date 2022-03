El Gobierno dará 500 millones a los transportistas, pero los huelguistas mantienen el paro

El Gobierno y el Comité Nacional del Transporte (que integra a las asociaciones empresariales mayoritarias y de la que no forma parte la Plataforma convocante de la huelga indefinida en el sector) pactaron ayer que el ejecutivo compensará a los camioneros por el sobrecoste de los combustibles con 500 millones de euros de ayuda directa mediante la bonificación del gasóleo profesional. Este acuerdo no es reconocido por la Plataforma en Defensa del Sector del Transporte, representada en Asturias por UITA. Esta asociación señaló ayer que la huelga se mantendrá mientras la ministra “no se siente con la Plataforma. Lo que pacten el Gobierno y el Comité Nacional no es válido para nosotros”.

Otra organización asturiana, Cesintra, mantiene también el apoyo a la continuidad del conflicto aunque está representada en el Comité Nacional. Y Fenadismer, organización nacional a la que pertenece Cesintra, se inclinaba anoche por el paro en una asamblea que se estaba celebrando. 185 La ministra de Transportes, Raquel Sánchez, reiteró ayer que el Comité agrupa al “90% de los transportistas” y que la Plataforma es una organización “minoritaria”. El ejecutivo mantuvo que “va a seguir garantizando la seguridad de los transportistas que quieran trabajan y se protegerá sus intereses”. El presidente de Asturias, Adrián Barbón, calificó la ayuda de 500 millones de “magnífica noticia” El acuerdo de ayer, alcanzado tras dos sesiones negociadoras (mañana y tarde), se materializará como una bonificación en el precio del gasóleo profesional que será aprobada, según la ministra, en el Consejo de Ministros del día 29 (junto con el resto del paquete de medida contra la crisis de la guerra), tal y como había sido anunciado, y que, según Carmelo González, presidente del Comité Nacional, entrará en vigor el 1 de abril, “al igual”, dijo, “que las medidas que ha aprobado el resto de Gobiernos” de la UE. Los detalles de cómo se articulará la bonificación se conocerá el viernes en una nueva reunión, posterior a la cumbre del Eurogrupo del jueves y viernes en el que los 27 países de la UE abordarán la carestía de la energía. Podría optarse por el modelo francés, por el que una parte de la bonificación sería costeada con recursos públicos y otra con cargo al margen de las distribuidoras. La ministra explicó que no se bajarán impuestos al combustible porque no tendría efecto práctico: “La fiscalidad española a los combustibles es la más baja que permite la UE, y rebajar el IVA no beneficiaría a los transportistas”, dado que actualmente ya lo repercuten. La devolución del gasóleo profesional (50 céntimos por cada 1.000 litros) pasará a ser mensual y no trimestral como hasta ahora. Junto con la ministra de Transportes, participaron en el acuerdo la de Hacienda, María Jesús Montero, y la de Economía y vicepresidenta primera del Gobierno, Nadia Calviño. Al igual que en otras regiones, transportistas en huelga formaron caravanas de protesta con sus vehículos en la autopista “Y”, circulando por uno de los dos carriles entre Oviedo, Gijón y Avilés. UITA dijo que participaron unos 500 vehículos. En Avilés unos 250 también circularon por las inmediaciones del Parque Empresarial Principado de Asturias (PEPA) y los polígonos de la ría y Las Arobias. Algunos viandantes aplaudieron y levantaron los puños en solidaridad. En la Autovía del Cantábrico a su paso por el Noroccidente, camioneros que secundan la huelga recorrieron la distancia entre Navia y Ribadeo (Lugo), a sesenta kilómetros por hora y tocando sus bocinas. Muy llamativo fue el paso por el puente de los Santos, que une Asturias y Galicia, y salva la ría del Eo. La vigilancia Entre el domingo y la mañana de ayer (última actualización disponible) las fuerzas de seguridad han identificada a otras 21 personas en Asturias por participar en piquetes, aunque no se registraron incidentes graves. Desde que comenzó el conflicto, el día 14, y hasta las ocho de la mañana de ayer, en Asturias se practicaron seis arrestos, nueve personas denunciadas y 275 identificaciones. En el conjunto de España se han detenido a 44 personas y otras 377 fueron identificadas por los incidentes registrados en la huelga. Según la Delegación del Gobierno en Asturias, en ese plazo se escoltaron a otros 251 camiones y furgonetas organizados en 41 convoyes. Desde el inicio de la huelga, hace nueve días, la Policía Nacional y la Guardia Civil han realizado en Asturias 428 servicios de escolta a convoyes de vehículos con mercancías. Más de 850 agentes (652 guardias civiles y 205 policías nacionales) participan en el operativo desplegado en el Principado para dar protección a los camioneros que quieren trabajar. En España han sido movilizados 24.000 miembros de ambos cuerpos policiales.