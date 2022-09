El despido "no es un buen camino" para Duro Felguera, advierte Adrián Barbón

"La reducción de empleados nunca es un buen camino", afirmó ayer el presidente del Principado, Adrián Barbón, sobre el despido colectivo planteado por la compañía Duro Felguera para cuatro de sus sociedades en Asturias, que suman 607 empleos sobre un total de 1.067 en el grupo. La empresa aún no ha precisado cuál será el alcance del recorte laboral.

La Bolsa parece haber interpretado el ERE como una señal de debilidad del grupo más que como una oportunidad de mejorar sus resultados mediante la reducción de costes laborales. Anteayer, con el anuncio del ERE cercano al cierre de la Bolsa, la acción subió el 0,42% pero ayer, tras el análisis más sosegado, llegó a ceder más del 6% aunque al final de la sesión atenuó la caída y al cierre se dejó el 3,47%.

Para Barbón se trata de una “muy mala noticia”. “Es un escenario que no nos gusta y que no compartimos. Nunca vamos a estar de acuerdo con medidas que supongan minoración de trabajadores”, afirmó el presidente del Principado, cuyo Gobierno aportó 6 millones de euros como préstamo participativo a Duro dentro del plan de rescate de la ingeniería que llevó a cabo el Estado el año pasado por un monto de 120 millones a través de la SEPI. "Sin aquel rescate, Duro hubiera desaparecido y habría supuesto el despido de toda la plantilla porque la empresa no podía seguir ni un día más con los datos económicos que tenía", debido, dijo, a "la malísima gestión de sus administradores anteriores, que habían llevado la compañía al borde del colapso". "Ahora hay una administración distinta", concluyó. Barbón no quiso pronunciarse sobre el alcance y los detalles del plan de despidos. “Habrá que ver cómo quedan las plantillas. Me remito a la negociación en la que participarán los sindicatos", dijo.

La coordinadora regional de Podemos, Sofía Castañón, expresó que "en julio ya sospechaba que algo iba mal en Duro Felguera" y que "por eso" su grupo preguntó "a Industria por la situación".

Sindicatos

Los sindicatos regionales CC OO de Industria y UGT FICA expresaron su gran inquietud y reclamaron una reunión urgente con el consejero de Industria, Enrique Fernández, quien recibirá hoy mismo a los secretarios generales de ambas organizaciones, Damián Manzano y Jenaro Martínez. CC OO tildó de "especialmente grave" el ERE "por las consecuencias que puede tener". CC OO dijo que este sindicato y sus delegados "han venido trasladando su preocupación por la marcha de la compañía" a la dirección de Duro, a la que "exige un compromiso claro para con su plantilla". UGT FICA manifestó también su "preocupación" y emplazó a la empresa a "demostrar su compromisos con Asturias y en especial con sus trabajadores", que "llevan sufriendo", dijo, "las consecuencias de la preocupante gestión de la compañía". UGT FICA Asturias demandó a Duro que "evite imponer medidas que no sean consensuadas con la representación legal de los trabajadores".

El colectivo laboral denominado Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras de Duro Felguera manifestó "su total y absoluto rechazo" a la decisión de la ingeniería y recusó el "sobredimensionado comité de dirección" y que sean los trabajadores los que paguen "su mala gestión del dinero público recibido hace un año" y que la empresa habría "dilapidado", dijo, "con acciones totalmente erróneas y nefastas mientras que los organismos públicos miran para otro lado". Este colectivo inquirió al consejero de Industria si "sigue confiando plenamente en la gestión del consejero delegado". La Asamblea expresó su "confianza en la viabilidad de la compañía" y afirmó que "velará por el futuro laboral de todos los trabajadores".