Gondán puja por otro astillero en Vigo tras quedarse Armón con Hijos de J. Barreras

Gondán quiere ganar volumen a toda costa. El astillero con sede en Castropol puja ahora por quedarse con las instalaciones de Metalships & Docks en Vigo después de que el otro gran astillero asturiano, Armón, le arrebatara la gran factoría de Hijos de J. Barreras, también en la ciudad pontevedresa.

Los grupos de construcción naval asturianos, que acaparan la mayor parte de los contratos de nuevos buques en España, quieren aprovechar al máximo la ola de actividad en la que se han subido y buscan nuevas instalaciones con las que ampliar a corto plazo su capacidad productiva. Armón y Gondán pujaron por el mayor astillero privado de España, el de Hijos de J. Barreras, y fue el primero el que finalmente se hizo con las instalaciones el pasado mayo. Se sumaron a las que Armón ya tiene en las localidades asturianas de Navia, Gijón, Puerto de Vega y Jarrio, y en las gallegas de Burela y Vigo. Gondán –que se ha visto obligado a desviar pedidos de buques de apoyo a parques eólicos marinos a astilleros vascos por su falta de espacio en Figueras– no cesa en su empeño de crecer y puja ahora también en Vigo por las instalaciones de Metalships & Docks, la división de construcción y reparación de grandes buques del grupo Rodman, propiedad del empresario gallego Manuel Rodríguez.

No es la primera vez que Gondán muestra interés por Metalships & Docks, astillero que en los últimos años se había especializado en barcos "off shore", uno de los principales nichos de negocio de Gondán. La empresa asturiana es ahora uno de los finalistas en la operación de venta abierta por el grupo gallego, pero fuentes de Gondán no quisieron comentar los detalles de la oferta al estar sujeta a un acuerdo de confidencialidad.

Gondán tiene su sede en Figueras, localidad castropolense donde tiene su astillero de buques de acero para el que tramita una ampliación. En el polígono de Barres, en el mismo concejo, cuenta con naves para preparar el acero y en el muelle sur de Castropol, lindando con el concejo de Vegadeo, tiene su astillero de barcos de fibra.