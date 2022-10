"Tenemos que hallar la manera de que la economía combata el cambio climático de forma eficaz" y contribuya a "sacar del desencanto a grandes capas de la sociedad que han perdido la confianza en el sistema político" y a "preservar los derechos individuales, sobre todo de las minorías. Son mi gran fuente de inspiración", afirmó ayer en Oviedo la profesora del departamento de economía de la Universidad de Nueva York Elena Manresa Quirante tras recibir el XXI premio de la Fundación Banco Sabadell a la Investigación Económica.

Manresa (Saint Paul, Minnesota, EE UU, 1982), matemática y económetra, es la primera especialista en esta rama de la economía que logra este galardón. "Los económetras desarrollamos métodos estadísticos para abordar preguntas económicas a través de los datos. El campo de la econometría es relativamente nuevo, y no siempre apreciado, debido a su aspecto formal y en apariencia alejado de la economía", reivindicó la galardonada.

El profesor de la Universidad de Chicago Stephane Bonhomme, su exdocente en el Centro de Estudios Monetarios y Financieros (CEMFI), de Madrid, y uno de sus directores de tesis y principal colaborador durante muchos años, elogió la labor investigadora de Manresa por sus técnicas y rigor, el alcance de sus aportaciones y la relevancia de sus métodos y técnicas de trabajo, así como la importancia de la disciplina a la que ambos se dedican: "Los métodos importan y los trabajos metodológicos de los económetras como Elena son ahora más relevantes que nunca. Sin métodos no se puede entender nada. Nunca es suficiente dejar que los datos hablen por sí mismos" porque "para contestar a las preguntas causales se necesita un método". "Elena no comparte la fascinación por las matemáticas que tienen otros económetras", porque para ella, que es matemática por formación, "no son un fin sino un medio para entender el mundo". Y lo hace "introduciendo nuevas maneras de mirar y analizar los datos".

Manresa , que se especializó en la aplicación de sus métodos "para entender mejor las interacciones sociales", denunció "el déficit de mujeres en puestos directivos" en grandes empresas, la administración y las Universidades, y anunció que en el futuro explorará el uso de sus técnicas de trabajo para entender en "qué medida la presencia de mujeres en puestos de trabajo influye en la decisión de otras mujeres en su elección de ocupación y carrera", y lo mismo en "otros grupos minoritarios".

La galardonada reprochó la "desigualdad", las "restricciones" y el "coste extremadamente" alto en el acceso a muchos datos, lo que "supone un problema para la comunidad científica económica", "dificulta" replicar los resultados y supone un incentivo perverso porque sustrae tiempo y esfuerzos a la investigación para tratar de conseguir "datos exclusivos". "Un método estadístico sin poder testarlo con datos reales es como construir un barco y no poder echarlo al mar para ver si flota", afirmó.

Manresa ha incorporado técnicas de inteligencia artificial para "mejorar la precisión de la estimación de modelos económicos con los que construimos predicciones bajo distintos escenarios". Se trata de "hacer que los modelos económicos generen datos como si fueran el resultado de un proceso de decisión tomado por agentes económicos reales".