Los exministros de Aznar que más aconsejan

Ningún ex ministro de los gobiernos de España atesoró tras abandonar la política tantos cargos empresariales como Josep Piqué, fallecido el 6 de abril. Llegó de la empresa privada, el grupo químico Ercros –hoy, presidido por otro expolítico, el ex secretario de Estado de Hacienda y ex jefe de gabinete en el Gobierno de Felipe González, Antoni Zabalza– al ministerio de Industria en 1996, sin carné del PP, en el primer Gobierno Aznar. Tras abandonar la política fue desde presidente de Vueling a consejero delegado de la constructora OHL (hoy Ohla) y ostentó la presidencia de ITP. Consejero de una decena de sociedades, entre ellas la quebrada Abengoa, donde también fue consejero Josep Borrell, representante de Asuntos Exteriores de la Unión Europea.

Entre los 34 ministros que pasaron por las dos legislaturas aznaristas ha habido de todo. Desde imputados y presos hasta los que se mantienen en la política y aquellos que han regresado a la vida de funcionario público más que discretamente. El más conocido de ellos: Mariano Rajoy, que ha vuelto a ejercer de registrador de la propiedad. Como Piqué, Rafael Arias Salgado, tras pasar por el Gobierno de UCD, regresó al sector privado y lo hizo de nuevo tras ser ministro con Aznar. Ocupó la presidencia de Carrefour, cargó que abandonó en 2017 para presidir su fundación. El hotelero Abel Matutes, que llevó la cartera de Exteriores, también volvió a liderar el grupo familiar ibicenco que gestionan sus hijos. Ana Palacio y Anna Birulés son las dos exministras más prolíficas en el mundo empresarial. La ex titular de Asuntos Exteriores tiene su consultora y participa como consejera de Enagás, empresa colocadora de expolíticos, y PharmaMar. Pero, así como Palacio es asidua comentarista política, Anna Birulés, quien fuera amiga de Piqué y ministra de Ciencia, mantiene un perfil muy bajo que no le impide acumular consejos en sectores de empresas muy diversas: seguros, banca, inversión e inmobiliaria. En Neinor Homes coincide con el ex secretario de Estado de Seguridad de 1996 a 2000, Ricardo Martí Fluxá. Antes de ellas, Isabel Tocino, que optó a sustituir a Manuel Fraga en el liderazgo popular y fue ministra de Medio Ambiente, acaparó muy diversos consejos, entre los que destacó el del Banco Santander. Llegó a presidir Banco Pastor antes de que fuera totalmente absorbido por la entidad cántabra. Recientemente dejó de ser consejera de Santander España. También pasó por Enagás. Entre los exministros con mayor preponderancia en el sector privado está Eduardo Serra. Quien fuera secretario de Estado de Defensa bajo el ministro Narcís Serra y ministro del ramo entre 1996 a 2000, fue presidente de la constructora Cubiertas, de Peugeot España, de Airtel (que fue propiedad de Vodafone) y de UBS España. Hoy preside la consultora Everis, filial del grupo japonés NTT Data. Como desveló "El Periódico de España", del mismo grupo editorial que LA NUEVA ESPAÑA, Serra fue sancionado por la Audiencia Nacional por eludir pagar impuestos usando una sociedad instrumental para recibir su remuneración. Dos ministros socios en el bufete MA Abogados son José María Michavila y Ángel Acebes, que recuperó su posición como consejero de Iberdrola al demostrarse su inocencia como consejero de BFA, principal accionista Bankia, el banco que presidió Rodrigo Rato, ex vicepresidente económico del aznarismo. Y si el propio Aznar despliega sus posiciones de consejero al lado del magnate de los medios de comunicación, Rupert Murdoch, en News Corp, y en la empresa de inteligencia artificial Afiniti, que se dedica a "Transformar la interacción humana"; dos de sus ministros han preferido dedicarse al mundo de la edición de libros, Manuel Pimentel, y a la fotografía, Pío Cabanillas. Este pasó tras dejar la portavocía del Gobierno por Endesa y la empresa de juegos de azar Codere. Juan Costa apostó por el camino del medio ambiente, fajándose como gurú, al ingresar en la consultora E&Y, que abandonó para incorporarse al bufete londinense Mishcon de Reya. Pero ni ellas ni ellos superan de lejos a Josep Piqué.