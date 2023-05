Arranca la manifestación del Primero de mayo en Madrid, una marcha que tiene por lema ‘Subir salarios, bajar precios, repartir beneficios’ en un llamamiento a los empresarios para subir salarios ante el repunte de la inflación. Los convocantes, los sindicatos CCOO y UGT, han amenazado con movilizaciones el próximo otoño si no hay un acuerdo con la patronal CEOE para subir los salarios en la mesa de negociación colectiva. “La CEOE tiene que saber que el tiempo se acorta, o hay acuerdo o va a haber conflicto”, ha dicho el secretario general de UGT, Pepe Álvarez. "Queremos que 2023 genere un punto de inflexión en la subida de los salarios", había avanzado minutos antes su colega de CCOO, Unai Sordo.

"O en un periodo muy breve somos capaces de llegar a un acuerdo o el conflicto será de carácter general. Y ahí sabemos cómo empieza pero no sabemos cómo acaba. No es una amenaza ni una advertencia, sino explicar la realidad que se vive en nuestro país", ha insistido Álvarez. El dirigente sindical ha comparado la situación con Francia, donde cuando se iniciaron las manifestaciones contra la reforma de las pensiones "no pensaban que cogerían la envergadura que cogieron".

"Si la patronal valora la paz social que hemos venido disfrutando en los últimos años, tiene que ser consciente que eso requiere esfuerzo, negociación y reparto de la riqueza. Si no lo hace, que tenga la seguridad de que las organizaciones sindicales vamos a ir a movilizaciones que sabemos cuándo empiezan pero no cuándo ni cómo acaban", ha reiterado Álvarez.

En la marcha, iniciada a las 12 horas en Gran Vía y terminará en Plaza de España han acudido la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz; la ministra de Hacienda, María Jesús Montero; el ministro de Consumo, Alberto Garzón, y la ministra de Igualdad, Irene Montero.

Yolanda Díaz ha cifrado en 21.000 euros el salario mediano en España, es decir, unos 1.500 euros en 14 pagas, algo, que según la vicepresidenta, "no permite vivir con dignidad en Madrid, Valencia, Sevilla, Granada o en Vigo". La vicepresidenta segunda ha insistido a la patronal en que "es el momento" de llegar a un acuerdo para "subir el conjunto de los salarios en España", pero también para "cambiar la jornada laboral".

"Ha llegado el momento de reducir la jornada laboral y de hacerlo sin reducción salarial. Este es el tema del momento, es momento de actuar sobre el tiempo", ha reiterado Díaz. La vicepresidenta ha asegurado que su departamento presentará en un periodo "breve"un informe de expertos sobre la 'ley sobre usos del tiempo'. "Toca decirle a los trabajadores que ha llegado el momento de hablar del tiempo libre para que podamos tener vidas dignas", ha insistido Díaz.