La siniestralidad laboral se reduce en Asturias, pero aumenta la mortalidad

Hasta el 30 de junio, la comunidad registró 5.444 accidentes de trabajo, el 19,33% inferior a los 6.749 habidos en el mismo periodo de 2022. Este descenso no ha sido suficiente sin embargo para recuperar la cifra de 2021: la siniestralidad se mantiene el 7,14% por encima de los 5.081 que hubo en el mismo semestre hace dos años.

La reducción de los percances se ha producido solo en los accidentes acaecidos durante la jornada laboral, que concentran el grueso de los incidentes (suponen el 97,8%) y experimentaron una caída del 16,8%. Los siniestros "in itinere" (los ocurridos en los desplazamientos de ida o de regreso del trabajo), que suman el 11,37% del total, han persistido en la tendencia al alza, con un incremento interanual del 17%, hasta los 619.

Los siniestros con resultado de muerte, que se habían reducido en el primer semestre de 2021, se incrementaron en la primera mitad de este año el 66,66%, al pasar de 6 a 10, de modo que casi se ha igualado la cifra (11) de hace dos ejercicios. En este caso han aumentado tanto las víctimas mortales ocurridas durante la jornada como las acaecidas en el trayecto entre el domicilio y el centro de trabajo.

Las otras dos tipologías de siniestros (graves y leves) se redujeron en la primera mitad de este ejercicio. Los graves, con 25 casos hasta el 30 de junio, mermaron el 21,87% y se han situado por debajo de los habidos en 2021, con lo que consuman dos años consecutivos de descenso, aunque los registrados "in itinere" se mantuvieron estables. En el caso de los leves, ha habido un descenso interanual del 19,35%, hasta los 5.409, aunque la cifra aún persiste por encima de la de 2021.

En este caso, mientras los acaecidos durante la jornada laboral cayeron respecto al mismo periodo del año anterior, los ocurridos en el trayecto al trabajo se han incrementado 16,76%, hasta los 613 casos.

Trabajo duplica las multas por horas extra no pagadas, hasta los 9,1 millones





La Inspección de Trabajo está redoblando su persecución de las horas extras no pagadas y los excesos de jornada. En lo que va de año ha interpuesto multas a más de 20.000 compañías por un valor total de 9,1 millones de euros, el doble que un año antes. Las inspecciones aumentaron el 20%. La sobrecarga horaria y la abusiva organización de los tiempos de trabajo son uno de los fraudes prioritarios en el plan de actuación de la «policía laboral» y, por primera vez en décadas, en España repunta la actividad económica pero no las horas extra «gratis». En España cada mes se trabajan unas 24,1 millones de horas extra, de las cuales el 42% no se remuneran, según los últimos datos del INE.