Cuando lo cotidiano se convierte en "inversión de impacto"

En su viraje hacia la innovación, la Fundación Caja Rural de Asturias tendrá como aliado a la Fundación Cotec. Su presidenta, la bióloga y ex ministra de Ciencia Cristina Garmendia, participó ayer en el acto de relanzamiento de la fundación de la cooperativa de crédito asturiana y mantuvo un diálogo con el artista Rodrigo Cuevas, que fue presentado como un innovador no solo por su trabajo sobre los escenarios, también por la puesta en marcha de iniciativas como La Benéfica, el centro cultural que ha impulsado en una antigua fábrica de dulces de Infiesto y que se ha convertido en un teatro de referencia fuera de los circuitos urbanos.

"No tengo la percepción de ser un innovador. En el fondo nosotros estamos haciendo en La Benéfica lo que se hizo toda la vida, intentar pasar tiempo juntos para generar cultura", señaló Cuevas antes de relatar los orígenes festivos de un proyecto que se financió con un "crowdfunding" y que, tras el éxito de sus actividades, ahora tiene abierto un proceso para contratar a un programador cultural porque la actividad se está profesionalizando. "Eso sí, tiene que ser de la zona o venir a vivir a la zona", señaló Cuevas para destacar la importancia de fijar población en las zonas rurales, del compromiso con el territorio.

El público, siguiendo el acto de Caja Rural. / Irma Collín

Cristina Garmendia señaló que La Benéfica es un ejemplo de "inversión de impacto" en el medio rural y que ese es el camino para combatir el despoblamiento. Además, apuntó que hay un movimiento de salida de las grandes ciudades. "Las ciudades no dan más de sí. El cuello de botella es el talento y muchas empresas están moviendo sus sedes para tener un talento más estable. Se van a ciudades más pequeñas y muchos de sus trabajadores optan por vivir en la zona rural", señaló Garmendia, que antes había definido la innovación como "todo cambio (no solo tecnológico), basado en el conocimiento (no solo científico) que genera valor (no solo económico)".

Garmendia también destacó la importancia del compromiso con el territorio, y la vicepresidenta del Principado, Gimena Llamedo, cerró el acto destacando que "Caja Rural de Asturias tiene ese compromiso".