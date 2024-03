Asturias renquea en productividad, 3,3 puntos inferior a la media española

Asturias, décima comunidad por la productividad de su economía, ocupa una posición muy similar (undécima) en generación de PIB por habitante, pese a que es la sexta región con mayor renta per cápita, a lo que contribuyen las prestaciones por pensiones públicas y otras transferencias. En expresión muy genérica, el PIB equivale a la cifra de población multiplicada por la productividad. Si ambas renquean, la resultante no puede ser brillante. El valor añadido de las actividades predominantes es otro componente crucial. El avance del PIB se sustenta así sobre el crecimiento de la fuerza laboral, el incremento de la inversión y la mejora de la productividad. Pero de todos ellos, el determinante a largo plazo del crecimiento económico son las ganancias de la llamada productividad total de los factores, que es la que permite aumentar la riqueza generada en un mismo tiempo de trabajo, al margen de los factores productivos empleados, y que se suele interpretar como una aproximación a la medida del progreso técnico y también como un indicador de eficiencia en el aprovechamiento del trabajo y el capital. Se considera además que la productividad no sólo es la garante de un crecimiento sostenible a largo plazo, sino que es también la variable que puede respaldar un incremento de los salarios. Se suele decir que un territorio en el que crezcan los salarios sin que lo haga la productividad se verá abocado en algún momento a un ajuste, bien a través de la emigración o de la transferencia de rentas.