El Principado estudiará medidas de mejora de la competitividad fiscal de la región

El Gobierno del Principado "estudiará" medidas para mejorar la competitividad fiscal de Asturias, según se desprendió de dos reuniones mantenidas ayer: una entre el presidente regional, Adrián Barbón, y la Asociación de la Empresa Familiar Asturiana (Aefas); y otra del consejero de Hacienda y Fondos Europeos, Guillermo Peláez, con la Federación Asturiana de Empresarios (FADE).

A esta última, la presidenta de la patronal asturiana, María Calvo, acudió con tres reclamaciones tributarias principales: rebajas en los impuestos de Sucesiones y Donaciones; deducciones en el IRPF vinculadas a la actividad económica y corrección del efecto de la inflación en la presión fiscal. "Queremos incorporar este tipo de medidas en la mesa de concertación social porque, si bien no cuestionamos la totalidad del modelo fiscal asturiano, sí creemos que hay margen de mejoras para favorecer la actividad empresarial", señaló Calvo tras la reunión con Peláez, que calificó de "positiva".

El titular de Hacienda aseguró que "estudiará y valorará" las propuestas de FADE, y que su departamento está "trabajando en la reforma del sistema fiscal para hacerlo más justo, más progresivo y para garantizar la competitividad económica de Asturias". No obstante, no quiso entrar en detalles: "La fiscalidad es una materia sensible porque nos toca el bolsillo a todos, y tengo que ser muy prudente a la hora de anunciar medidas concretas hasta que no estén absolutamente estudiadas, trabajadas y respaldadas por una mayoría parlamentaria". "Será en el momento procesal oportuno, con la aprobación del Presupuesto, cuando llevemos adelante esas medidas", indicó Peláez, que insistió en su prudencia parafraseando a Baltasar Gracián: "En materia tributaria hay que hablar como para testamento: cuantas menos palabras, menos pleitos".

La directora general de Presupuestos del Principado, Mar García, Guillermo Peláez y María Calvo. / LNE

El Consejero se expresó con más firmeza en la defensa de la "simplificación administrativa" y la "guerra a la burocracia", otra de las habituales reclamaciones de FADE, y manifestó su intención de potenciar la fórmula jurídica de la declaración responsable para "agilizar el funcionamiento de la Administración, sin menoscabo de las necesarias comprobaciones posteriores". Asimismo, mencionó que el "proyecto estrella" de su departamento es una nueva Ley de Hacienda que, según sus previsiones, será aprobada en la Junta en el segundo semestre de 2025. La norma, entre otros asuntos, prevé clarificar y agilizar los mecanismos de contratación pública.

Desventaja

Por su parte, el presidente de Aefas, Íñigo Cabal, aseguró tras su reunión con Barbón que éste había "tomado buena nota" de las reivindicaciones de la empresa familiar respecto a "la desventaja competitiva que tenemos a nivel fiscal con otras comunidades autónomas". "Confiamos en que se puedan dar pasos para ir corrigiendo esa desigualdad; y el presidente se ha comprometido a estudiar nuestras propuestas, y eso a nosotros ya nos vale", indicó Cabal. "Asturias precisa del arraigo de la empresa familiar; queremos seguir generando proyectos en la región, ya que así se podrán pagar aquí impuestos que redunden en el beneficio de toda la sociedad".

Aefas también prevé mantener una reunión con Guillermo Peláez antes del verano.