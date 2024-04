El grupo emiratí Taqa negocia una opa sobre Naturgy de más de 9.000 millones

El grupo energético Taqa, controlado por el gobierno del emirato de Abu Dhabi, ha confirmado que negocia con los fondos de inversión CVC y GIP la adquisición de sus participaciones en la energética española Naturgy (que suman el 41% de las acciones, con un valor de más de 9.100 millones), lo que le obligaría a lanzar una oferta de compra (opa) sobre la totalidad de las acciones para ofrecer la posibilidad de venta al mismo precio al resto de los accionistas, según exige la norma española cuando una inversor supera el 30% del capital de una empresa cotizada en Bolsa.

Pero los planes de Taqa no pasan en principio por tomar el control del 100% de Naturgy, ya que el grupo emiratí también ha confirmado que negocia con CriteriaCaixa –el brazo inversor de la Fundación La Caixa y máximo accionista actual de Naturgy con el 26,7%– para llegar a un "posible pacto de cooperación" para gestionar el grupo español. Criteria ya había informado anteayer que mantenía conversaciones con un potencial nuevo inversor en Naturgy, pero que los contactos aún eran "preliminares" y que su intención era seguir como accionista estable de la energética.

Taqa matizó a su vez que "no se ha alcanzado ningún acuerdo con Criteria-Caixa, CVC o GIP" y que "no hay garantía alguna de que se vaya a implementar ninguna operación ni certeza en cuanto a los términos en que, en su caso, podría realizarse". También matizó que "no ha habido ningún acercamiento a Naturgy por parte de Taqa", ya que hasta ahora los contactos se han mantenido únicamente con los accionistas de la energética. Naturgy (resultado de la absorción de la galaico-madrileña Unión Fenosa por la catalana Gas Natural en 2009) es el mayor operador español en gas y la tercera compañía eléctrica del país.

Presencia en Asturias

En Asturias, Naturgy heredó de Unión Fenosa la central térmica de Soto de la Barca (Tineo), que ha clausurado y que está en proceso de demolición. Los terrenos los ha cedido la compañía de modo gratuito para la creación de un polígono industrial. El Gobierno asturiano le ha reclamado con insistencia un mayor compromiso reindustrializador en el suroccidente de la comunidad tras el cese de actividad de la térmica.

La compañía anunció en 2021 la posible instalación de cuatro parques eólicos en la zona como compensación, pero no ha habido más concreciones. Tampoco ha hecho más precisiones sobre otros proyectos que anunció para Asturias, como el denominado "Green Crane", que compartía con Enagás (y al que se dijo que podría sumarse también Ignis) para producir hidrógeno verde en una planta de electrólisis en El Musel alimentada con la electricidad generada en un parque eólico marino y otro terrestre a localizar también en Asturias.

Además de clientes de electricidad y gas, Naturgy tiene en Asturias una gasinera en el polígono industrial Bravo, en Granda (Siero), inaugurada en 2021.

En terrenos de la también clausurada central térmica de Naturgy en La Robla (León) esta compañía promueve con Enagás Renovables un complejo para producir hidrógeno verde. Una de sus finalidades es suministrar esta energía a la industria asturiana (se llegaron a firmar acuerdos de intenciones con ArcelorMittal y Fertiberia) y exportar parte por El Musel.

Accionistas

Naturgy tiene como grandes accionistas a Criteria-Caixa (26,7%), con vocación industrial y de permanencia, y tres fondos de inversión extranjeros: el británico CVC (20,7%), el estadounidense GIP (20,6%), en vías de ser absorbido por el gigante BlackRock, y el australiano IFM (15%). Dos de los tres fondos, CVC y GIP, son los candidatos a vender sus acciones a Taqa.

Suscríbete para seguir leyendo