La Audiencia Nacional ratifica la validez del ERTE de ArcelorMittal hasta final de año

La sala de lo social de la Audiencia Nacional ha ratificado la validez del ERTE aprobado por ArcelorMittal a finales del pasado año para todo 2024. Los sindicatos UGT-FICA, CC OO, USO y ELA habían impugnado la prórroga del expediente de regulación de empleo –adoptado sin acuerdo con la representación de los trabajadores– por considerar que concurrían diversas circunstancias que, o bien daban lugar a la nulidad de la decisión suspensiva, o bien a la declaración de ser injustificada.

La Audiencia Nacional ha tumbado los argumentos de los sindicatos. En primer lugar niega que la memoria y el informe técnico de la prórroga del ERTE no incluyan datos técnicos correspondientes a 2024, como argumentaban las centrales (que alegaban que era una copia del ERTE aprobado en octubre de 2023). Además, la Audiencia rechaza los argumentos de los sindicatos cuando señalan que la causa del expediente de regulación es económica y no productiva, y cuando defienden la inadecuación de la medida y la falta de proporcionalidad de la misma. «Este tribunal ha de confirmar la adecuación y proporcionalidad de la medida. Los datos que se extraen de la memoria son claros y han sido reflejados a lo largo de toda la resolución: se parte de las previsiones para el año 2023, que dio lugar a ERTE con acuerdo, en las que se avala una reducción de los pedidos de productos concretos que impacta de forma directa en la producción de cada una de las plantas. Dichas previsiones, no sólo se mantienen sino que empeoran durante el año 2024 (...), de manera que la extensión del ERTE inicial es acorde con los datos expresados, que por otro lado no han resultado rebatidos por la representación sindical», señala el fallo de la Audiencia, recurrible ante el Tribunal Supremo.

«A diferencia de la dirección (de ArcelorMittal), no criticamos las decisiones judiciales , aún cuando en este caso no se han atendido inicialmente las alegaciones presentadas», señaló el sindicato CC OO.