Femetal dice "no entender" las protestas iniciadas por el sector

Femetal mostró ayer su rechazo a las movilizaciones iniciadas por parte de los sindicatos CC OO y UGT, quienes acusan a la patronal de un "bloqueo total" de las negociaciones del convenio sectorial. "No entendemos ni el momento ni las razones de la parte social para que se convoque una huelga de estas características, generando con ella un escenario que daña seriamente la imagen del sector metal de Asturias, en un momento de gran incertidumbre en los mercados", reprochó Femetal en un comunicado, en el que no obstante señaló que "no hay ninguna intención de abandonar la negociación del convenio, porque creemos que aún existe margen de negociación".

Los sindicatos celebraron ayer frente a la sede de la patronal, en Gijón, la primera de una serie de protestas por el "inmovilismo" y el "pírrico" aumento salarial del 0,5% anual que proponen los empresarios. La próxima concentración tendrá lugar en el mismo sitio el próximo día 23 y, posteriormente, habrá doce días de huelga (28, 29 y 30 de mayo y 4, 5, 6, 11, 12, 13, 18, 19 y 20 de junio).

