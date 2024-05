Cuerpo garantiza que el Gobierno dará soporte a las empresas españolas en Argentina

El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha lanzado este martes "un mensaje de tranquilidad" a las empresa españolas con intereses en Argentina, a las que ha garantizado que el Gobierno, "como hace siempre", dará soporte "en todas las relaciones diarias y en los posibles conflictos jurídicos" que pudieran surgir. Así se ha expresado el ministro en un encuentro con los medios de comunicación en Bogotá, donde ha participado en un encuentro empresarial Colombia-España.

Las empresas españolas suman una inversión en Argentina en el entorno de los 18.322 millones de euros, según los últimos datos del Instituto de Comercio Exterior (ICEX), correspondientes a junio de 2023. “España y Argentina son socios económicos y comerciales fundamentales, tienen una relación muy fuerte”, pero las ofensas del presidente argentino, Javier Milei, “van en contra precisamente de este marco” y “generan una situación de inestabilidad, incertidumbre para que puedan producirse relaciones de inversión”, afirmó Cuerpo.

“A partir de aquí, por nuestra parte desde luego lo que tenemos que decir es que es necesario ese mínimo respeto institucional para que puedan desarrollarse estas relaciones con un mínimo de estabilidad”, agregó, antes de subrayar que "las declaraciones [del presidente de Argentina] no ayudan a establecer un marco para que las empresas puedan desarrollar sus actividades de manera estable y con certidumbre" en el medio plazo.

La vicepresidenta primera, María Jesús Montero, afirmó este mismo martes que lo que está intentando el Gobierno y el propio empresariado es que el conflicto diplomático "no tenga consecuencias en las relaciones comerciales" entre ambos países. No obstante, según ha subrayado Cuerpo, el Gobierno "protegerá los intereses de las empresas españolas, tanto en España como en el exterior y este es el marco en el que nos vamos a mover, no aceptando un ataque, pero protegiendo nuestros intereses en el extranjero y a nuestras empresas", ha remachado.