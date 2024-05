El Principado pide que el Fondo de Transición Justa se prolongue más allá de 2027

El Gobierno de Asturias reclamó ayer en Bruselas que el Fondo de Transición Justa, que contempla ayudas por un total de 263 millones de euros para la región, se prolongue más allá del límite previsto para su despliegue, en 2027, y "que su aplicación se centre en las regiones que ya hayan iniciado la transición energética, como es el caso del Principado", informó ayer el Ejecutivo regional.

La directora general de Asuntos Europeos del Gobierno asturiano, Raquel García, solicitó la prórroga del Fondo y alertó de que algunos territorios "están haciendo presión" para que el vehículo tenga continuidad de cara a beneficiar a regiones que aún no están afectadas por el proceso de transición energética. "Debemos preservar la esencia del fondo y no diluirlo con transiciones que aún no han comenzado y que no deberían llamarse justas, sino verdes", afirmó García.

La directora general argumentó que territorios como Asturias, afectados por la reconversión minera y que actualmente mantienen un importante sector industrial electrointensivo, "van a seguir necesitando la ayuda del Fondo y deben mantenerse como regiones prioritarias".

García también reclamó una simplificación del entramado regulatorio que rodea al Fondo "para que su aplicación sea más rápida". El Principado contempla lanzar a comienzos de verano una primera convocatoria de ayudas de 40 millones de euros.