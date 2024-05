Trescientas personalidades acuden al evento solidario La Bravíssima organizado por Eurofirms Foundation

Este viernes 24 de mayo se ha celebrado en el Hotel Sant Pere del Bosc (Lloret de Mar, Girona) el acontecimiento solidario La Bravíssima. El encuentro, organizado por Eurofirms Foundation, ha reunido a más de 300 personalidades con el objetivo de promover alianzas entre personas referentes de diferentes sectores para conseguir proyectos y propósitos comunes a favor de la inclusión laboral de las mujeres con discapacidad.

Durante el evento, se han desarrollado actividades y charlas para potenciar los atributos del liderazgo femenino – como la resiliencia, la capacidad de empatía y el fomento de trabajo en equipo – y para fomentar la participación de las mujeres en el mundo STEM. Al evento solidario, han acudido algunas personalidades como Marc Gasol, que ha acudido acompañado de su mujer Cristina Blesa, Sor Lucía Caram y la política Maria Eugènia Gay Rosell. Del sector cultural, también han asistido la dibujante Pilarín Bayés, la periodista Ruth Jimenez y las arquitectas Luísa Badia de L35 Architects y Anna Bach de Bach Arquitectes. Por otro lado, del ámbito comercial, Ginés Gorriz, director de la empresa Minim, así como Marc Pérez, directivo de la empresa de iluminación Simon.

OnaCarbonell, MarcGasol, MariaJordà / Eurofirms Foundation

Los asistentes han podido seguir las intervenciones de Ona Carbonell, medallista olímpica y mundial en natación sincronizada y presidenta de la Comisión de Maternidad y Deporte del COE; Karina Gibert, Decana del Colegio Oficial de Ingeniería Informática de Cataluña y directora del centro de investigación Intelligent Fecha Science & Artificial Intelligence (IDEAI-UPC); y, Joana Amat, empresaria y presidenta de FIDEM y COPERSONA. Además, Carme Ruscalleda, única chef del mundo con siete estrellas Michelin, ha sido la encargada de diseñar el menú gastronómico pensado especialmente por esta edición de La Bravísima. Asimismo, el postre lo ha ideado para la ocasión Patricia Schmidt y Christian Escribà, reconocido pastelero que ha complementado el menú con el toque dulce.

Mar Porras, Karina Gibert y Carolina Gonzalez / Eurofirms Foundation

Para Cristina Cabañas, Presidenta de Guitart Hotels y de la Fundació Climent Guitart, “La Bravíssima ha sido evento maravilloso en esta primera edición. Un evento solidario que ha unido a gente que lidera diferentes empresas del tejido español que ha sido un éxito de convocatoria, de contenido y de resultado”. Además, para Cabañas ha sido “un gran honor que La Bravíssima haya elegido Sant Pere del Bosc, un antiguo monasterio benedictino reconvertido a restaurante y hotel. Esperamos que por muchos años más La Bravíssima venga a este paraje idílico en la Costa Brava”.

La Bravíssima Hotel Sant Pere del Bosc / Eurofirms Foundation

Durante la celebración de La Bravíssima se han podido recaudar fondos que se destinarán a financiar el programa formativo Bootcamp Inclusivo de Eurofirms Foundation: una formación de 12 semanas en desarrollo web para mujeres con discapacidad, con el cual se favorecerá su liderazgo e incorporación en un sector tan significativo como las TIC.

MariaJorda,MiquelJordà, Marc Gassol, Cristina Blesa C.Cabañas / Eurofirms Foundation

“Desde Eurofirms Foundation queremos sumar todas las visiones para contribuir en la creación de una sociedad diversa e inclusiva que vele por la igualdad de oportunidades. A través de La Bravíssima, queremos unir a todas las personas que busquen este cambio, movidas por la convicción de hacerlo posible”, ha comentado durante el evento Maria Jordà, directora general de Eurofirms Foundation. “Con los Bootcamps inclusivos de Eurofirms Foundation ofrecemos formación para mejorar la empleabilidad de las mujeres con discapacidad en los sectores de las TIC. Todos los fondos recaudados a la Bravísima se destinarán a estos programas formativos, contribuyendo a aumentar sus posibilidades para acceder en el mundo laboral”, ha concluido Jordà.

La organización ha anunciado durante el evento la voluntad de hacer una nueva edición de la Bravísima en la primavera del 2025.

Ona Carbonell y Paula Fernandez Ochoa / Eurofirms Foundation

Eurofirms Foundation TechAcademy: formación y tecnología

La TechAcademy de Eurofirms Foundation garantiza la formación que ayudará a favorecer la integración socio-laboral a través de su programa de becas Bootcamp Tecnológico en desarrollo web y ciberseguridad. El sector de la tecnología y la innovación, que está en constante crecimiento y evolución, logra ofrecer más inclusión y accesibilidad para personas con discapacidad. Las becas de Eurofirms Foundation permiten cubrir el 100 % de la formación a distancia y están diseñadas para brindar oportunidades a aquellas personas con discapacidad que tienen menos posibilidades de acceder a perfiles técnicos y cualificados.

En esta primera edición, La Bravissíma se une al compromiso de las Naciones Unidas en la iniciativa de #InvertirEnMujeres para conseguir un mundo más justo y equitativo, en un contexto donde la digitalización y la inclusión son dos aspectos fundamentales en todas las organizaciones.

En este marco, Eurofirms Foundation suma todas las visiones, tanto hombres como mujeres para invertir, trabajar y contribuir de manera conjunta en la creación de un mundo de posibilidades ilimitadas para todas las mujeres. A través de La Bravísima, la entidad busca generar un espacio de alianzas para contribuir activamente en la promoción de este objetivo global, fortaleciendo así la posición de las mujeres en todos los ámbitos de la sociedad.

Patrocinadores y colaboradores

La Bravíssima ha contado con el apoyo de empresas e instituciones. 13 by Pilar Barceló, Hotel Sant Pere del Bosc, Claire Joster, Pati Nuñez Agency y Grupo Autopodium han acompañado a los organizadores del evento en la modalidad de patrocinadores. Los colaboradores estratégicos han sido: Adela Bertran, Ajuntament de Lloret de Mar, Alegra, Aliura, Alquimia, Andbank, Baker&Baker, Bodegas Torres, Bunzl, Cafès Cornella, Caixabank, Carmina Rotger, Cartier, Castañer, Coca-Cola, Conservas Ana Maria, Damm, Dermofarm, Earpro, Enrique Tomás, Equivalenza, Fittel TV, Flors La Camelia, Fritravich, Garcia de Pou, Isdin, Joiera Grau, Juve & Camps, La Flor Burgalesa, La Roca Village, Lidia Masllorenç, Livevision, Lola Casademunt, Mango, Martiderm, Ogilvy, Pilar Gassó, Protos, Rocambolesc, Scarlatta, Segurpol, Sensilis, Sita Murt, Tous, TST y Tot-hom.

Sobre Eurofirms Foundation

Eurofirms Foundation trabaja en España, Italia, Portugal y Chile para la inclusión de las personas con discapacidad en el ámbito laboral. Durante el 2023, desde esta fundación se llevaron a cabo 1.915 incorporaciones de personas con discapacidad al mercado laboral, un 29% más que el año anterior. La entidad también asesora las empresas sobre la Ley general de derechos de las personas con discapacidad y gestiona medidas alternativas, siempre orientadas a la integración laboral y a la creación de entornos inclusivos.

En 2023, Eurofirms Foundation fue finalista en los prestigiosos European Diversity Awards en tres categorías: Charity of the Year, Diversity in Tech Initiative y Outstanding Disability Network. Es el tercer año consecutivo que la fundación ha sido nominada en la categoría Charity of the Year, gracias a su acción social en favor de la inclusión de las personas con discapacidad en el ámbito laboral.

Eurofirms Foundation es fruto del compromiso social del Grupo Eurofirms, y trabaja de manera transversal en todas las líneas del grupo para que las personas con discapacidad tengan las mismas posibilidades de acceder a puestos de trabajo de todo tipo en cuanto a calificación y perfil.