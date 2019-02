Las escuchas de Zaplana: Pidió a su testaferro uruguayo "liquidez" un mes antes de ser detenido

Un mes antes de la detención del expresident Eduardo Zaplana, él y su presunto testaferro, el abogado Washington Fernando Belhot, mantuvieron una reunión en Madrid que fue grabada por la Guardia Civil el 18 de abril de 2018. En ella, Zaplana le explicaba a Belhot que necesitaba liquidez y ambos barajan cómo introducir dinero en España.

Según revela el sumario, cuyo secreto se ha levantado este miércoles, Zaplana explica que no está pasando un buen momento porque ahora "entre esto, mi mujer y tal, no estoy pensando en mi", dice, y asegura tener un problema "que no sé si tiene solución". Entonces, durante la conversación menciona a Ignacio, presuntamente el expresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, imputado en la Operación Lezo por blaqueo de capital, quien no le está dando "dinero de Andorra".

Instantes previos, Belhot le había explicado que alguien a quien no se cita en la grabación le pidió doscientos mil euros. En una conversación que se entrecorta, señalaba que "si hay un contrato, si hay una factura" podría realizarse, pero "sin lo otro es muy difícil".

La transcripción recoge momentos de la conversación que son ininteligibles. El abogado Belhot señala que de necesitar dinero urgente mañana, podrían arriesgarse. Zaplana, entonces, le explica que "ahora necesitaría... pero a corto plazo". Explica que él tiene un buen sueldo en Telefónica, donde trabajaba hasta ser detenido en la operación Erial, y asegura que él "puede sacar" dinero y que "no pasa nada", pero "no puedo sacar cinco millones de...".

El expresident apunta que, en primer lugar, no los tiene y además "se ha metido en un problema", lo que podría explicar su falta de liquidez, y en segundo lugar niega que fuera a sacarlos: "es que, aunque los tuviera".

En un momento dado, Belhot apunta a "los billetes de quinientos" pero Zaplana responde con que "si son de 50 los puedo" y no continúa porque resulta ininteligible la conversación.

A partir de aquí, parece que tejen un plan para sacar el dinero y hacérselo llegar al exministro. Belhot apunta a que puede ir devolviendo poco a poco, "y no te digo que sea en dos días" sino "en una semana, diez, quince días", a lo que Zaplana responde que si puede ser en un mes, "mejor". De hecho, al finalizar la conversación entre ambos, se emplazan a comer al día siguiente. Una cita que organizaría la secretaria de Zaplana, Mitsouko Hernández, también investigada en el marco de la operación Erial.



Reproducción de la conversación:



Belhot: Y tú, ¿Qué tal? Estas cosas también imagino que te afectan.

Zaplana: Fijate que ahora entre esto, mi mujer y tal, yo no estoy pensando en mí... o sea...

B: Claro

Z: Estoy..

.

B: Sí, sí, además..

.

Z: Pero es imposible alejarte... Porque tengo un problema que no sé si tiene solución. Para todo esto... para algunas cosas que a mí me pide... necesito liquidez... (Ininteligible). A mí IGNACIO no me está dando (ininteligible) dinero de Andorra, pero como nos ha dejado tan poco... tampoco pasa nada.

B: Y ahí está por ejemplo (ininteligible)

Z: Yo le he dicho a NINO

B: ¿Eh?

Z: Yo le he dicho a NINO que... no lo que nos había pedido, porque lo que nos había pedido no podemos darlo.

B: Sí, sí, sí.

Z: Pero que nos diga si le debemos algo.

B: Sí.

Z: Para quedar bien. para no tener... Para no tener deudas ninguna.

B: Sí.

Z: Pero... joser.... estoy... ¡Que no hay forma! Sin riesgo eh... sin riesgo.

B: (Ininteligible) me pidió...(Ininteligible) dos cientos mil euros (Ininteligible) es distinto (Ininteligible) si hay uyn contrato, si hay una factura (Ininteligible) sin lo otro es muy difícil (Ininteligible) conseguir alguna factura...

(Conversación ininteligible durante 25 segundos)

B: si mañana me dices... bah! Necesito urgente por temas de (Ininteligible) si nos arriesgamos...

Z: Ahora necesitaría... pero a corto plazo (Ininteligible) a mí me pasa lo mismo, yo tengo mi sueldo, que es un buen sueldo... yo puedo sacar (Ininteligible) que no pasa nada, pero noi puedo sacar cinco millones de... primero porque no los tengo ahora porque me he metido en un problema, pero segundo que es que aunque los tuviera.

B: Claro... es que ¿qué explicación darías?

Z: Tengo que decir aquí en España, me van a decir ¿Usted a dónde va?

La conversación continúa y comienzan a planear cómo podría hacerse.

Z: Eso tiene que ser (Ininteligible) es que si no, mejor morirse.

B: Si no (Ininteligible) morir por esto (Ininteligible) los billetes de quinientos.

Z: Es complicado (Ininteligible)

B: Vlaro

Z: Pero bueno.... si son de 50 los puedo (Ininteligible)

B: Claro exacto. (Ininteligible) yo te iré devolviendo de poco a poco (Ininteligible) y no te digo que sea en dos días... en una semana, diez, quince sías (Ininteligible)

Z: si puede ser un mes, mejor.

B: (Ininteligible)

Z: Si yo no tuviera todos estos problemas...