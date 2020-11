Los servicios de emergencia han rescatado este miércoles en el agua cuatro cadáveres más pertenecientes al grupo de 36 o 37 personas que viajaban en una patera zozobrada anoche en la costa de La Condesa, al norte de Lanzarote, muy cerca de la orilla, lo que eleva a ocho el número de fallecidos en este siniestro.

Así lo ha anunciado el gerente del Consorcio de Emergencias de Lanzarote, Enrique Espinosa, quien ha precisado que efectivos de bomberos proceden a esta hora a llevar a tierra los cuerpos sin vida de estos inmigrantes.

En esta patera viajaban de 36 a 37 personas, cifra que fluctúa según los testimonios, según han informado fuentes de los distintos servicios de emergencia destacados en la costa de Órzola, que por la noche socorrieron a 28 supervivientes, uno de los cuales acabó en el hospital.

La patera se hundió casi en el mismo muelle de Órzola, tras chocar contra una escollera mientras enfilaba los últimos metros a tierra, cuando eran en torno a las 19.30 horas de la tarde.

"Ha sido mala suerte. La entrada a este muelle, si no la conoces, es complicada. El tiempo está buenísimo pero no hay luna, no hay claridad y chocaron directamente contra la escollera", ha relatado el gerente del Consorcio de Emergencias de Lanzarote, Enrique Espinosa.

Algunos de los náufragos han relatado a los equipos de emergencia que a bordo de la barquilla también había mujeres y menores. Por el momento, entre los supervivientes y fallecidos solo hay hombres.

"No tenemos constancia de mujeres ni de niños, por ahora. A lo mejor son los que estamos buscando", ha corroborado Espinosa.

El suceso ha coincidido con la presencia de varios equipos de Cruz Roja y la sociedad de emergencias Emerlán desplegados en el puerto, que estaban esperando al barco que trasladaba a Lanzarote a los 28 inmigrantes que habían llegado horas antes a La Graciosa.

Esa circunstancia ha hecho que el rescate se pudiera organizar con la mayor rapidez, porque los accidentados se hundían en la misma orilla, mientras varios vecinos de Órzola se lanzaban al mar a socorrerlos.

"Creemos que no sabían nadar. El mar estaba totalmente echado. Muchas veces el pánico hace que se produzcan estos incidentes graves", ha señalado el gerente del Consorcio de Emergencia de Lanzarote.

Las labores de búsqueda de los tres posibles desaparecidos van a continuar esta noche y se intensificarán al amanecer, ya con luz natural.