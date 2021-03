La consejera de Educación del Gobierno asturiano, Carmen Suárez, ha afirmado en la Junta General del Principado que su área hará “todo lo posible” para que el próximo curso se implante la presencialidad en todos los centros educativos, pero descartó modificar el actual sistema de clases en este curso, como ya venía advirtiendo en distintos foros en las últimas semanas.

“Pelearé por que se vuelve a la presencialidad”, afirmó Suárez. Si bien reconoció que el sistema de semipresencialidad “no es el ideal” asumió que “no vinieron mal algunos hábitos” derivados de esta, en especial en el uso de las nuevas tecnologías.

En la actualidad Asturias mantiene, como consecuencia de la pandemia de COVID-19, un sistema de semipresencialidad para alumnado de 3º y 4º de la Educación Secundaria Obligatoria (ESO) y de 1º de Bachillerato.

En una respuesta en la Junta General a preguntas de Gloria García (PP) y Nuria Rodríguez (Podemos), la consejera de Educación no pudo concretar ningún plazo, como le requería Nuria Rodríguez. Desde el PP, García ha instado a la consejera a no dejar las cosas para el final para que los alumnos "no pierdan otro curso".