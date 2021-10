¿Quién es quién en el Tribunal de Cuentas? El polémico perfil de sus miembros

Repasamos a continuación quién es quién en el Tribunal de Cuentas; un órgano con perfiles polémicos por su relación con el PP y José María Aznar.

María José de la Fuente y de la Calle

Es la actual presidenta del Tribunal de Cuentas. Tras una larga trayectoria en el TCu (entró en el Cuerpo Superior de Letrados del Tribunal de Cuentas en 1993), fue propuesta consejera por el PP. En esta misma institución trabajan dos de sus primas, María Asunción y María Eugenia de la Fuente Asprón, hijas del exministro de Franco Licinio de la Fuente.

Javier Medina Guijarro

Es el presidente de la Sección de Fiscalización. Desde el año 1979 lleva desarrollando su carrera en el Tribunal de Cuentas. Fue en el año 2001 cuando, a propuesta del PP, fue escogido como consejero de este órgano. En 2012 el Senado renovó su mandato por otros 9 años.

Manuel Aznar López

Forma parte del departamento de Fiscalización del área de Administración Económica del Estado. Es el hermano del expresidente José María Aznar. En 1996, meses después de que Aznar llegara a la Moncloa, fue propuesto por el PP para ser adjunto segundo del Defensor del Pueblo, pero lo rechazó por su parentesco con el entonces presidente del Gobierno. No obstante, 16 años después esto no impidió que entrara en el Tribunal de Cuentas a propuesta de Rajoy.

Margarita Mariscal de Gante Mirón

Es consejera del departamento Segundo de Enjuiciamiento. Fue ministra de Justicia durante el primer Gobierno de Aznar, entre los años 1996 y 2000. En las elecciones de marzo de 2000 se presentó en las listas del PP y fue elegida diputada por Albacete. Desde 2002 a 2004 fue también vicepresidente del Congreso de los Diputados. En 2012 fue escogida consejera del TCu a propuesta de los conservadores.

Ramón Álvarez de Miranda García

Forma parte de la sección de fiscalización encargada de las entidades locales. Fue propuesto por el PP. También tiene una amplia trayectoria política: en 1979 fue elegido diputado por UCD. Además, su padre, Fernando Álvarez de Miranda, fue diputada de UCD (1977-1982), el primer presidente del Congreso en la democracia (1977-1979) y Defensor del Pueblo desde 1994 y hasta 1999.

José Manuel Suárez Robledano

Es el presidente de la Sección de Enjuiciamiento. Su trayectoria está vinculada a la magistratura desde la década de los 80. En 2012 fue elegido consejero del TCu tras ser propuesto por el PP. Suarez Robledano fue uno de los dos consejeros de este órgano que revocaron la sentencia que condenaba a la exalcaldesa de Madrid Ana Botella, esposa de José María Aznar, y a siete miembros de su equipo a abonar 22,7 millones de euros por la venta en 2013 a un fondo de inversión de 1.860 viviendas de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS).

Felipe García Ortiz

Forma parte del departamento Tercero de Enjuiciamiento. Ocupó distintos cargos de responsabilidad en los primeros gobiernos de Felipe González, como el de Director General de Servicios del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. A propuesta del PSOE fue escogido en 2001 como consejero del TCu y en 2012 fue renovado su mandato por otros nueve años. En 2019 se opuso a retirar la condena a Botella. Aunque votó a favor del informe sobre los gastos de la Generalitat en el exterior, es uno de los tres consejeros que ha presentado un voto particular por considerar que las reiteraciones en la exposición pueden ofrecer "una visión aumentada, no objetiva y ponderada", de las supuestas irregularidades.

María Antonia Lozano Álvarez

Forma parte del departamento Primero de Enjuiciamiento. Con una trayectoria que comenzó en 1979, fue elegida miembro del TCu dentro del cupo del PSOE, a propuesta de IU. Lozano Álvarez fue quien redactó la sentencia condenatoria de Botella y su equipo. En aquel momento, la oposición denunció sus vínculos con la exalcaldesa de Madrid Manuela Carmena.

Enriqueta Chicano Jávega

Forma parte del departamento Segundo de Fiscalización. Esta consejera, propuesta por el PSOE, ocupó distintos cargos durante el Gobierno de Felipe González en la relación del Ejecutivo y las Cortes. Además, fue Presidenta de la Federación de Mujeres Progresistas. Al igual que García Ortiz, presentó un voto particular porque cree que el informe sobre los exaltos cargos del Govern puede generar "incertidumbre e inseguridad jurídica" al no haber pedido alegaciones al Ministerio de Asuntos Exteriores.

Ángel Antonio Algarrada

Forma parte del departamento de Fiscalización de comunidades y ciudades autónomas. Fue escogido en 2012 a propuesta del PP tras una larga experiencia en el Tribunal de Cuentas. Entró en esta institución en 1998 como miembro de los Cuerpos Superiores de la Administración.

María Dolores Genaro Moya

María Dolores Genaro Moya está en el departamento de Fiscalización de entidades gestoras y servicios comunes de la Seguridad Social. Esta consejera, elegida por el PSOE, presentó hace unas semanas un voto en contra del documento del Tribunal de Cuentas elaborado en 2019 que ha servido de base para exigir cantidades millonarias a los exdirigentes independentistas. Según denunció, no es imparcial, se basa en pruebas no contrastadas y contiene exageraciones. En concreto, denuncia que algunos de los viajes incluidos en las supuestas irregularidades contables se referían a desplazamientos donde, "con los datos que se indican no parece existir una extralimitación de la acción exterior ejercida por la Generalitat en relación con el ámbito competencial que le corresponde".