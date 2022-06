La vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, no cree que el informe del fiscal cambie nada en el proceso que afecta a su conselleria por un presunto ocultamiento del caso de abusos a una menor por el que fue condenado su exmarido. "Tenemos un problema en este país cuando la verdad resulta inverosímil", ha respondido Oltra después de conocerse el informe de la fiscalía en el que se le atribuye a la vicepresidenta un plan para ocultar los abusos de su exmarido, pero que según ella no cambia nada. La fiscalía le atribuye hasta tres presuntos delitos, los de prevaricación, abandono de menores y omisión del deber de perseguir delitos. Un informe cuyo tono asegura Oltra que le ha sorprendido.

En un momento de su comparecencia tras el pleno del Consell, Oltra ha asegurado que el informe del fiscal es relevante como lo es la propia institución del ministerio fiscal. "No le estoy quitando importancia pero el escrito no se puede sostener sobre elucubraciones y conjeturas", ha asegurado. "No ha cambiado nada y menos después de leer el informe del fiscal", ha añadido.

Preguntada sobre donde sitúa ella una posible línea roja para asumir responsabilidades políticas, la vicepresidenta del Consell ha respondido que está en la verdad porque "no hay ningún acto deshonesto, ni ilícito, la verdad es la línea roja", ha insistido.

Respecto al apoyo de sus compañeros de gobierno asegura que se siente arropada y acomete este proceso con paciencia. Oltra asegura que es imposible que todos los funcionarios de la conselleria mantuvieran unánimemente la misma posición para protegerla a ella. "Lo que dice el fiscal es que 13 personas han mentido al juez para protegerme a mí. Pero yo no sé lo que piensa cada uno de ellos, si les caigo bien o no, pero son personas con 20 años al servicio de la Administración y se está cuestionando su profesionalidad", añade.

"Cuando la verdad se convierte en increíble este país tiene un problema, no tiene solo un problema de extrema derecha, la misma que se está manifestando en la calle, pero si para la fiscalía es imposible que 13 personas actuaran con libertad tenemos un problema", ha insistido. "No he cambiado la versión, han actuado profesionalmente y como se venía actuando, hay 13 personas encausadas a las que se les cuestiona su palabra, tenemos un problema", reitera.. Varios miembros de España 2000 han gritado 'Oltra dimisión' antes del acceso de la también portavoz a la rueda de prensa.