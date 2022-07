Sandro Rosell: "Nos estamos planteando seriamente presentarnos a la alcaldía de Barcelona"

Sandro Rosell afirma que no ha tomado la decisión, que lo hará antes de Navidad, aunque habla con un entusiasmo innegable de la posibilidad de que se presente a la alcaldía de Barcelona en las elecciones municipales de mayo de 2023. Lo que tiene claro es que si da el paso no lo hará con un partido existente. Y también que no quiere hacer política sino gestionar la ciudad, sin entrar en ideologías.

-Tras su detención y encarcelamiento, mucha gente dio por hecho que usted era culpable.

-El 99,99%.

-¿Tuvo la sensación de ser visto como un villano, como un malo de película de James Bond?

-Sí, porque hay algo que no controlo, la comunicación pública. Mi trabajo toda la vida ha sido gestionar. Y si te gusta gestionar no estás por comunicar, estás por gestionar. Tienes que decidir: o hacer cosas o explicarlas. Probablemente hay que mezclar las dos cosas, pero eso lo he aprendido con los años. Yo nunca fui simpático con la prensa.

-¿Y cree que lo pagó?

-Sí. Y ser simpático incluye muchas cosas.

-¿Muchas cosas que no quiere precisar?

-Todavía no. Lo haré algún día

-También tiene periodistas en su lista. ¿Es muy larga su lista?

-No, pero sé que cómo ha funcionado el oasis catalán y gracias a quién. Tengo mucha información.

-Hace tiempo ya que se habla de su posible entrada en la política municipal.

-A mí me gusta llamarle gestión municipal.

-En 2015, Ada Colau ganó de forma inesperada, y desde entonces mucha gente se ha visto con fuerzas para lograr una sorpresa similar. ¿Está preparando una candidatura para las municipales de mayo de 2023?

-Nos estamos planteando seriamente presentarnos a la alcaldía de Barcelona.

-¿Así en plural? ¿Quiénes son?

-Muchísima gente, desde que empezaron a circular los rumores. Tomaremos una decisión antes de Navidad. Con un grupo de amigos y compañeros nos dijimos que teníamos que hacer algo. Soy un enamorado de Barcelona, me encanta la ciudad. Y eso se mezcla con el ego del momento, cuando te dicen: ‘Tú lo harías muy bien’. Una parte de ego tiene que haber, si no esas cosas no las haces. La mezcla te lleva a pensar ¿por qué no? Pero a nuestra manera. Lo que no me ha gustado nunca son los partidos políticos. O más que no me gusten es que funciono distinto.

-¿No será alcaldable de un partido existente?

-No, no, no. Si lo hacemos, que aquí tengo una barrera enorme que es mi madre, que no me deja, que está absolutamente en contra; si nos presentamos, queremos hacer un grupo de gestores. Creemos que para gestionar un ayuntamiento es mejor ser gestor que ser político. No necesariamente un político sabe gestionar y un gestor, sí. Para llevar un ayuntamiento mejor gestores profesionales que políticos profesionales. Creemos que la política no se tiene que hacer en el ayuntamiento, sino en la Generalitat o en el Gobierno central. Un ayuntamiento está para cuidar de su gente.

-¿Ayudarles cómo?

-Nuestro lema es cuidemos de las personas. Las que duermen en la calle, las que no tienen recursos. Los jóvenes que no tienen oportunidades laborales. Las personas también son los empresarios, los pequeños comerciantes. Todo el mundo. Con prioridad para los que lo pasen mal. Estamos hablando con gente y tenemos un grupo en el que hay expertos en salud, en seguridad, en limpieza, en solidaridad, en el mundo LGTBI, en la marca Barcelona, en la juventud. Es un grupo muy transversal dividido por distritos. Habrá gente de todos los distritos y de todas las clases sociales. Si un día nos presentamos y si un día ganamos, toda esa gente tiene que dejar aparcada su ideología en la entrada del ayuntamiento.

-Porque es gente de distintas opciones ideológicas.

-Sí, pero no me importa. No hablaremos de eso. Lo dejas en la puerta y lo discutes los domingos con tus amigos o tu familia, o te vas a la Generalitat a hablar de eso.

-De lo que afirma se desprende que cree que Barcelona necesita un cambio, que la ciudad está mal.

-Creo que Barcelona necesita despertar. Es evidente que hemos perdido el liderazgo que tuvo la Barcelona de los Juegos Olímpicos.

-¿Comparte la tesis defendida por alguna gente de que Madrid está mejor?

-No me gusta compararme. Solo hablo de Barcelona. Creo que puede volver a ser la número uno en todo.

-Turismo: ¿hay demasiado?

-No, tiene que ordenarse, lograr más calidad y menos cantidad.

-¿Hubiera ampliado el aeropuerto?

-Absolutamente, aunque cuidando el entorno. En la vida, o creces o mueres.

-¿Tiene sensación de inseguridad en la calle?

-Viví cuatro años en Rio de Janeiro y no me pasó nada. Aquí han atracado dos veces a mi mujer.

-¿Cree que el ayuntamiento no presta apoyo al sector empresarial?

-Lo que siento en la calle, en el pequeño comercio, la pequeña empresa, es que están sufriendo. No tengo datos concretos, ya entraremos en el detalle.

-Necesita usted 8.000 firmas para presentarse.

-Estamos trabajando con grupos de distintos colectivos.

-¿Teme que le comparen con Manuel Valls, candidato a la alcaldía en 2019?

-Es que nosotros ni entramos en cómo lo ha hecho hasta ahora el ayuntamiento. Queremos una cosa totalmente diferente, una gestión alternativa a los partidos políticos tradicionales. Todos son bienvenidos a nuestro grupo mientras quiera gestionar la ciudad y no sean de extrema derecha ni de extrema izquierda. Valls iba con un partido político y no era transversal como nosotros. Su gente eran políticos, nosotros somos gestores.

-¿En el eje España-Catalunya también les da igual lo que piense quien se le sume?

-Eso queda en la puerta del ayuntamiento también.

-¿Por lo tanto, propone usted casi una gestión empresarial del ayuntamiento?

-La palabra empresarial no va aquí, porque el empresario tiene como primer objetivo ganar dinero, y aquí es cuidar de las personas. Un ayuntamiento no tiene que ganar dinero ni tampoco perderlo. Eso que están haciendo de guardar el dinero para las obras del cuarto año del mandato para que te voten es maltratar la inteligencia del ciudadano.