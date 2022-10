Escrivá: "No hay crisis migratoria en Canarias"

No hay crisis migratoria en Canarias en estos momentos, según afirmó esta tarde el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, en el Senado en un bronco cara a cara con el senador del PP por Gran Canaria, Sergio Ramos, durante la sesión de control en la Cámara Baja. El senador preguntaba al ministro por el balance que hace el Gobierno central en política migratoria en las Islas, y Escrivá contestó en una primera respuesta que “es claramente positivo y me consta que hay un reconocimiento ampliamente generalizado”, añadiendo posteriormente que “hoy siguen llegando migrantes, seguirán llegando porque África en África y la geografía de Canarias y de España es la que es, pero hoy ya no hay un problema migratorio en Canarias”.

El ministro aseguró para sostener esa afirmación que se están derivando y “distribuyendo” migrantes a la Península y que “en este momento el sistema de acogida de migrantes está al 30 %” y que únicamente hay 1.400 personas en el sistema de acogida “perfectamente mantenido”. Escrivá quiso contrarrestar las acusaciones del senador sobre el “fracaso de la política migratoria del Gobierno en Canarias” y se remitió para ello a la situación en que se encontraba el Archipiélago cuando se recrudeció la llegada de pateras a partir de la pandemia sanitaria durante 2020. La política migratoria del Gobierno ha fracasado, las cifras son aplastantes.



La gente en las guaguas no habla del CGPJ, hablan de esto entre otros problemas que ustedes han generado.



Señaló así que durante la crisis de los cayucos de 2006 se creó todo una infraestructura de acogida y ayuda a los migrantes, y que en la nueva crisis migratoria durante la pandemia en 2020, "con una situación absolutamente sobrevenida en Canarias y en otras parte del mundo asociado a la enorme hambruna que se generó en África", tuvo que afrontarse "sin nada de aquella infraestructura generada años antes porque la habían ustedes desinstalado", en referencia a los gobiernos del PP entre 2011 y 2018. "La había desinstalado toda y en medio de una crisis tuvimos que montarla entera, desde cero porque no había nada", recalcó. Ramos previamente había recordado la desaparición de 29 subsaharianos el pasado fin de semana durante la travesía de una embarcación encontrada al sur de Gran Canarias, así como los cuatro muertos que se encontraron en ella junto a un único superviviente. Junto a ello, el senador mencionó las 4.000 muertes que según las ONG han desaparecido o muerto en la ruta canaria en los últimos dos años y medio y acusó al Gobierno de permitir estas cifras dramáticas. "Esta es la autentica realidad de lo que estamos viviendo en Canarias, esta es la radiografía de lo que ustedes han generado". Ramos consideró "impresentable" la respuesta del ministro y se declaró "ojiplático" por ello. El senador aseguró que durante los gobiernos del PP llegaba una media de 470 personas migrantes a Canarias, mientras que en los años del actual Ejecutivo lo hicieron a 20.000. "Canarias no es una cárcel europea de migrantes. Las cifras son aplastantes y ustedes han fracasado en materia de inmigración en Canarias, dejen de faltarle al respeto a todos los canarios", concluyó Ramos. El ministro aseguró que temía del senador canario repitiera ese "tono xenófobo" que ya había utilizado otro parlamentario del PP en una pregunta anterior, pero aseguró que "usted ha optado por un tinte extraordinariamente demagógico". "Hemos pasado de la xenofobia a la demagogia cuando la migración tenía que ser una política de Estado. Están utilizando la política migratoria para uso partidista y les duele cómo se lo estamos recordando", afirmó el ministro. Añadió que "la política migratoria debe usarse para unir a un país" y consideró que el PP "estaba abordando este problema de la misma forma que lo está haciendo Vox". "No me parece aceptable". concluyó.