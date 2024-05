Arcelor da prioridad a otra acería eléctrica en Avilés sobre la planta de hidrógeno verde

La hoja de ruta de la descarbonización de la siderurgia asturiana, vital para su futuro, ha cambiado. ArcelorMittal inició hoy con una inversión de 213 millones de euros las obras de la nueva acería eléctrica de Gijón y anunció que ya trabaja en la electrificación de la otra acería asturiana, la de Avilés. La multinacional considera que, en estos momentos, ese segundo proyecto es más prioritario que la construcción de la planta de reducción directa de mineral de hierro (sistema DRI) mediante hidrógeno verde que se había anunciado hace casi tres años, cuando la familia Mittal y el presidente Pedro Sánchez acordaron una inversión de 1.000 millones de euros para descarbonizar la cabecera siderúrgica de Gijón. "Hoy por hoy no se dan las condiciones para que la planta DRI sea competitiva aquí como pueda serlo fuera de Europa", señaló José Manuel Arias, presidente de ArcelorMittal España, a preguntas de LA NUEVA ESPAÑA.

Directivos de ArcelorMittal –encabezados por Sanjay Samaddar, CEO de ArcelorMittal Europa-Productos Largos– presentaron hoy a representantes políticos, de organizaciones empresariales y de sindicatos, y a clientes los detalles del nuevo horno híbrido de arco eléctrico que comienza a instalarse en la acería de Gijón. Estará operativo en el primer trimestre de 2026, tendrá una capacidad de producción de 1,1 millones de toneladas de acero al año y consumirá una mezcla de chatarra, prerreducidos de mineral de hierro (DRI) y arrabio líquido procedente de horno alto que, utilizando energías renovables, permitirá reducir inicialmente en un 35% las actuales emisiones de CO2 de la acería de Gijón.

EN IMÁGENES: Así fue la inauguración de las obras para el horno eléctrico hídribido de Arcelor en Gijón /

"Es la primera gran inversión del programa de descarbonización de ArcelorMittal en Europa", destacó Philippe Meyran, CEO del Clúster de ArcelorMittal Asturias, que celebró la apuesta de la multinacional por las instalaciones siderúrgicas del Principado y que se iniciaran las obras un 9 de mayo, día de Europa. Meyran destacó que la inversión es buena para la factoría de Gijón, "porque garantiza su futuro"; para la plantilla, "porque mejora las condiciones de seguridad"; para los clientes de Arcelor, "porque tendrán nuevas posibilidades de negocio", y para el conjunto de la región, "porque tendrá una industria verde en un paraíso natural". "Está proyectada para tener otros 50 años de vida", destacó por su parte Jordi Torné, CEO de Productos Largos de ArcelorMittal Asturias. "Y de forma sostenible y segura", agregó Sanjay Samadd.

La acería eléctrica es una de las dos patas del plan de descarbonización de ArcelorMittal en Gijón. La otra pata es la planta DRI con hidrógeno verde. Estaba previsto que alimente de prerreducidos de mineral de hierro al horno de arco eléctrico para producir acero sin emisiones y, a pesar de tener autorizada una ayuda de fondos europeos de 450 millones de euros, aún no ha sido aprobada.

En las intervenciones políticas, Luis Ángel Colunga, comisionado para el PERTE de Descarbonización Industrial del Ministerio de Industria, señaló que antes del acto de inauguración de las obras del horno se había reunido con la dirección de ArcelorMittal (ya lleva una veintena de encuentros) para negociar las condiciones para la puesta en marcha de la planta DRI pero también para abordar la electrificación de la otra acería de la compañía en Asturias: la de productos planos de Avilés.

El asturiano José Manuel Arias, presidente del ArcelorMittal España, no ocultó que hay un cambio de planes en el programa de descarbonización de las factorías asturianas y que en estos momentos es más prioritario para la compañía ese segundo horno eléctrico en Avilés que la planta DRI de Gijón. "Lo importante es electrificar las acerías, es el primer paso", señaló Arias.

No obstante, el presidente de ArcelorMittal España señaló que las negociaciones con el Gobierno de España son "continuas" para lograr unas condiciones favorables que hagan viable invertir en una planta DRI con hidrógeno verde en Gijón. "Las condiciones son simples; que sea competitivo hacer la planta aquí como se puede hacer fuera de Europa", afirmó Arias en relación a las ayudas al hidrógeno que puede recibir la multinacional en países como Estados Unidos. "Hoy por hoy esas condiciones no se dan aquí y por eso estamos trabajando en ello. Estamos hablando fundamentalmente de precios de la energía y del hidrógeno verde competitivos para poder mantener los costes con el paso de un sistema de producción a otro. Condiciones económicas sostenibles y no ficticias", declaró Arias, que añadió: "El acero es un producto que compite a nivel mundial y no tiene ningún sentido que carguemos nosotros aquí con una fabricación más cara que la que se puede tener fuera de Europa".

Por ese motivo, el futuro horno de arco eléctrico de Gijón comenzará a funcionar en 2026 utilizando prerreducidos de minera de hierro traídos de plantas DRI de fuera de Europa. El proceso ya no será integral en Asturias –lo que tendrá una merma de actividad y de empleo– y la prioridad en la región pasa ahora por ampliar los planes de electrificación a la factoría de Avilés. "El DRI se utiliza en una acería que esté electrificada, luego si tengo planta DRI y no tengo la electrificación tampoco me sirve de nada. Luego lo primero que tenemos que conseguir es electrificar las acerías, por eso es tan importante la obra que iniciamos en Gijón y continuar electrificando la acería que nos queda en Asturias", insistió el presidente de ArcelorMittal en España.

Todos los proyectos de plantas DRI de ArcerlorMittal en Europa (también los hay en factorías de Alemania, Francia y Bélgica) están a la espera de aprobación y la multinacional negocia con cada gobierno estatal una mejora de los precios de la energía. "No diría que están punto muerto", señaló Arias tras contemplar como se descubría la placa de inicio del nuevo horno eléctrico de Gijón.

