Óscar ha hecho historia en Pasapalabra tras ganar el bote. El madrileño completó El Rosco y se fue a casa con 1.816.000 euros, cerrando su etapa en el programa y venciendo a Moisés. Aunque el concursante avanzó por las 25 letras con paso firme, hubo una en concreto que le hizo perder el equilibrio. “Fue un momento de duda horrible”, ha asegurado Óscar, recordando cómo en la B casi contesta “barrera” en lugar de “barricada”.

En un arranque de impulsividad, el madrileño pronunció la primera sílaba, pero terminó pasando palabra. “Preferí cortar y asegurarme”, señala, advirtiendo que en programas anteriores ya había confundido palabras parecidas y había aprendido la lección.

La victoria de Óscar ha supuesto el adiós del madrileño del porgrama de Antena 3 y también de Moisés, el riojano que ha sido su rival durante más de un cenetnar de duelos.

Susto en los Mozos de Arousa

Programas como Pasapalabra o Reacción en cadena arrasan porquñe han conseguido fiedliezar tanto a su público como mantener a concursantes que ya forman parte de la historia de la televisión reciente. Es el caso de los Mozos de Arousa. El trío de gallegos es parte esencial de Reacción en cadena y casi hasta es xtraño el concebir el porgrama sin ellos. Estos tres jóvenes han calado hondo en el corazón de millones de espectadores, como en el caso particular de una anciana que vive en una residencia de Salamanca.

Borjamina ha querido mostrarnos uno de los cientos de detalles y muestras de cariño que los Mozos de Arousa reciben cada día desde todas las partes de España. Los concursantes gallegos se han convertido en unos personajes televisivos muy queridos por el gran público y no dejan de hacérselo saber.

No suelen presumir del cariño recibido, pero han querido mostrarnos una tierna carta que habían recibido. Con mucha delicadez Borjamina nos ha leído su contenido: “Me llamo Ascensión. Estoy en una residencia, los días son un poco tristes, pero cuando llega la tarde, estoy esperando que llegue el programa ‘Reacción en cadena’ y los gallegitos, que no saben el bien que me hacen, no quiero que pierdan jamás. Salamanca a 16 de abril de 2024”.

Ion Aramendi ha querido mandarle un gran abrazo a Ascensión y le ha dedicad una nueva victoria de los Mozos de Arousa en ‘Reacción en cadena’.

Susto con Los Ángeles de Pavlov

Ion Aramendi ha comenzado el programa con gafas de sol, para no ver lo feas que eran sus camisas, y lo ha terminado sudando la gota gorda al ver que los Mozos de Arousa estaban con un pie fuera de ‘Reacción en cadena’.

Vicky, Sara y Marta, las componentes del equipo ‘Los Ángeles de Pavlov’ han realizado un magnifico concurso y se han mantenido casi todo el programa por encima de los Mozos de Arousa en el marcador. Los concursantes gallegos parecían tranquilos, pero la cosa se ha complicado durante la prueba de complicidad ganadora.

Bruno, Raúl y Borjamina han visto como sus rivales no paraban de acertar palabras y les ponían el listón muy alto. Ellos tienen el récord en 15 palabra y 8 parecían sencillas de superar, no ha sido así. Los nervios y un par de fallos inesperados han conseguido tensar la situación y que viéramos en peligro el reinado de los concursantes gallegos en ‘Reacción en cadena’.