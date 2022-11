La exdirigente de Vox Macarena Olona presentará este viernes 4 de noviembre en Madrid su nueva plataforma, que ha adelantado que pondrá el foco en la necesidad de estrechar los lazos entre España e Iberoamérica y en la defensa de la igualdad "real" entre hombres y mujeres, sin políticas de género.

El Palacio de Linares, sede de Casa de América, ha sido el lugar elegido para la presentación de este nueva plataforma a partir de las 10 horas.

Este lunes, Olona publicó un vídeo en redes sociales centrado en este rechazo a las políticas de género. El spot reproduce un discurso que pronunció en el Congreso de los Diputados en junio de 2020 durante el debate de una moción del PSOE sobre violencia de género.

Cada paso nos lleva al siguiente. El próximo 4 de noviembre tendrás que elegir tú. Yo no me resigno 🦋 pic.twitter.com/zGWtRuzGH9 — Macarena Olona (@Macarena_Olona) 1 de noviembre de 2022

En él, la entonces secretaria general del grupo parlamentario de Vox en el Congreso proclamaba que "la violencia no tiene género". "El hombre no viola, viola un violador; el hombre no mata, mata un asesino; el hombre no maltrata, maltrata un maltratador", proclamaba entonces.

El vídeo intercala entre las imágenes de su discurso en el Pleno de la Cámara Baja con imágenes de hombres y mujeres e incluye también al presentador de televisión Jorge Javier Vázquez en un 'rifirrafe' que tuvo con la colaboradora y exconcejala Olvido Hormigos. "No me agarres así", le decía ella.

"Aquí empezó todo --dice Olona en referencia a su discurso en el Congreso--. Vosotros decidiréis cuándo termina. Cuenta atrás para la presentación". Hace dos semanas ya abrió una sede en Panamá desde la que, dijo, profundizar en las relaciones entre España e Iberoamérica.

Desde su salida de Vox, Olona ha dejado la puerta abierta a su vuelta a la política, aunque dice que de momento su plataforma no tiene esta intención y decidirá sus próximos pasos en función del resultado que obtenga Vox en las elecciones municipales y autonómicas del mes de mayo.