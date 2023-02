Iván Espinosa de los Monteros, portavoz de Vox en el Congreso de los Diputados, ha visitado este viernes Elche para reunirse con empresarios de la industria del calzado, la seña de identidad de la ciudad. Si bien, en en el encuentro posterior con periodistas, y a colación de las preguntas de los medios, ha cargado contra la ley trans, hasta el punto de considerarla "homófoba" y no respetar a las mujeres.

En este encuentro, en plena campaña de cara a los comicios de mayo, el representante del partido de ultraderecha ha escuchado las quejas de parte del sector, sin que haya trascendido qué firmas han visitado, y ha resaltado que hay que recuperar puestos de trabajo que se han ido perdiendo porque se han ido del país en busca de mejores oportunidades.

Formación dual

A este respecto, Espinosa de los Monteros ha explicado que es urgente implementar la formación dual en el sector del calzado para que haya una formación profesional "adaptada a la realidad de las empresas".

Al hilo, desde la formación se comprometen a "quitar todas las trabas burocráticas que los políticos de antaño han puesto para conseguir reindustrializar España, CV y Elche.

Tras esta visita el representante de Vox se ha desplazado a la Plaza de las Flores para atender a los medios, media hora más tarde de lo previsto por haberse dilatado el encuentro con los empresarios.

Allí, en pleno centro de la ciudad, Espinosa de los Monteros ha estado acompañado de Carlos Flores, candidato de Vox a la presidencia de la Generalitat Valenciana; Ana Vega, presidenta de Vox Alicante y portavoz del grupo parlamentario en las Cortes Valencianas. Entre los asistentes tampoco ha faltado la portavoz de Vox en Elche, Aurora Rodil.

"Seremos el partido que más crezca"

En plena clave electoral, y a preguntas sobre la repercusión de su partido en las próximas elecciones, el portavoz del grupo parlamentario está convencido de que Vox obtendrá su mejor resultado y que será el partido que más crezca a partir de mayo.

Sobre la candidatura para Elche, apuntan que se conocerá en los próximos días. Por lo pronto sostienen que tienen un "equipo sólido". El representante de Vox ha recalcado, además, que en estos últimos cuatro años "han madurado" y "mentiría si dijéramos que somos el mismo partido, somos un partido mucho más evolucionado, mucho más moderado y atraemos a perfiles de primera categoría La propia fuerza que nos han dado los españoles nos ha permitido ir consolidándonos".

Ley Trans

Desde Vox señalan que están estudiando "posible inconstitucionalidad" en la ley. La formación, muy contraria a esta legislación impulsada por el Gobierno central, insiste en que es "contraria a las mujeres, una ley que dice que cualquier mujer se puede hacer mujer por el mero hecho de sentirse mujer ya está desnaturalizando la propia esencia de lo que es ser una mujer, y es tremendamente homófoba".

"A los gays se les intenta convertir en trans"

En estos términos se ha expresado el representante de Vox. Al tiempo, ha ido más allá criticando que esta ley "no permite a los gays ser gays si no que les intenta convertir en trans, y eso es lo que está subyaciendo dentro de esa ley y por eso hay tantos grupos de gays y lesbianas en contra de esta ley". Por último, ha reprobado que la normativa hará especial daño a los adolescentes "a nuestros niños que se pueden encontrar en situación de confusión por no haber desarrollado del todo su identidad y que en esos años tan decisivos se puedan ver sometidos".