Los eurodiputados del grupo Socialdemócrata, de los Verdes/Alianza Libre Europea, la Izquierda Europea y los independentistas catalanes han optado por no participar este martes la audiencia sobre el modelo de inmersión lingüística en Cataluña y el uso del castellano en las escuelas catalanas organizado por la comisión de peticiones del Parlamento Europeo por discrepancias sobre la elección de los cuatro expertos convocados a dar su opinión.

“Es inaceptable. No se puede aceptar la manipulación de esta comisión para tratar cuestiones españolas de forma que sirvan los intereses del PPE, Vox y Ciudadanos” así que “teniendo en cuenta que todas nuestras peticiones constructivas han sido ignoradas no nos queda más remedio que abandonar la sala y no participar en esta audiencia”, ha anunciado la danesa Margaret Auken.

Junto a Auken, se han levantado de sus asientos Jordi Solé (ERC), Carles Puigdemont (Junts) y Clara Ponsatí (Junts) mientras que los representantes de PSOE o Unidas Podemos u otras formaciones han optado directamente por dar plantón a la audiencia -los socialistas ya anunciaron que no participarían a finales de enero- y ni presentarse en la sala.

Sí han participado finalmente en el debate miembros del PP (Rosa Estarás), Vox (Jorge Buxadé y Margarita de la Pisa) y Ciudadanos (Maite Pagazaurtundua) además de una eurodiputada liberal estonia (Yana Toom) y un popular alemán (Peter Jahr). “Desde 2020 hemos denunciado cómo se están manipulando las normas de la comisión que preside porque se están tratando de forma interesada cuestiones españolas de forma que beneficien al Partido Popular, Vox y Ciudadanos”, ha afeado Auken a la presidenta de la comisión de peticiones, la popular española Dolors Montserrat.

"Audiencia subjetiva"

Una situación, que según ha denunciado, ha quedado “más patente” durante la audiencia “totalmente subjetiva” organizada este martes. “El PP ha designado a tres de los cuatro expertos que se oponen al modelo de inmersión lingüística en Cataluña, a pesar de los resultados positivos. Hay un experto de ECR (Conservadores y Reformistas Europeos al que está adscrito Vox) que es incluso miembro de Vox en el Parlamento de Cataluña y, por lo tanto, no se le puede considerar experto porque sus prejuicios quedan patentes, lo que hace que no sea adecuado para participar en una audiencia del Parlamento. Aunque se incluyera al experto propuesto por mi grupo -los Verdes- no se habrían cumplido los criterios de pluralidad e independencia que se tienen que respetar en las audiencias organizadas por el Parlamento”, ha añadido Auken.

“En general cuando se organiza una audiencia los expertos se designan mediante un pacto entre caballeros. Como estos tres grupos que ahora abandonan la sala no designaron a ningún experto y parecía que no estaban interesados quien se comporta de esta manera se pone en un brete. Nuestra presidenta sí ha respetado la propuesta”, ha defendido el popular alemán Peter Jahr. “Lamento el filibusterismo de lo que acabamos de ver porque tuvieron la oportunidad de tener expertos, renunciaron a utilizar esa posibilidad y al mismo tiempo impugnaban el resultado. Esas dos cosas son contradictorias”, ha criticado la eurodiputada de adscrita al grupo liberal Renew, Maite Pagazaurtundua. “Todo se hizo por procedimiento democrático y en base a las mayorías”, ha añadido Montserrat.

Cuatro invitados de PP y Vox

Los cuatro expertos invitados a comparecer y dar su opinión sobre la política de inmersión, antes de la misión que la comisión enviará durante la segunda mitad del año, han sido la profesora de derecho constitucional y jurista Teresa Freixes, el catedrático Jorge Calero, el profesor Jesús Rul y el diputado de Vox en el Parlament, Manuel Acosta, invitado como profesor durante 25 años, master en literatura hispánica y doctorado en filología. Los cuatro han criticado el modelo de inmersión, han denunciado la persecución que sufre el español y el trato discriminatorio y han defendido la libertad de elección para los padres o un modelo bilingüe y paritario. “Es un modelo muy interesante para aprender una segunda lengua pero cuando uno lo quiere voluntariamente”, ha dicho durante el debate Jesus Rul. “Lo que habría que hacer es aplicar un articulo 155 educativo a la Generalitat de Cataluña”, ha recomendado Acosta.

A la audiencia también ha acudido el portavoz de Ciutatans, Carlos Carrizosa, que ha arremetido contra el Gobierno de Pedro Sánchez por no hacer cumplir las sentencias sobre el castellano en las aulas catalanas, y la presidenta de la Asamblea por una escuela Bilingüe, Ana Losada. “Que el Parlamento Europeo de espacio para que se pueda hablar con datos y personas que conocen el sistema por dentro es muy importante. Es el camino para conseguir poner fin a un sistema educativo que excluye al español como lengua vehicular”, ha explicado.