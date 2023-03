El general de la Guardia Civil Francisco Espinosa Navas indicó en su declaración ante la jueza instructora del 'caso Mediador' el 16 de febrero que conoció de forma casual en un restaurante al investigado Marco Antonio Navarro Tacoronte, y que en una primera reunión le ofreció un puesto de director de relaciones institucionales en una empresa que quería montar en Canarias junto al empresario Antonio Bautista Prado -también imputado-. "Las condiciones laborales eran 5.000 euros y una tarjeta de gastos de protocolo", dijo.

Así lo explicó en su declaración ante la instructora, a cuya grabación ha tenido acceso Europa Press, en la que aseveró que le ofrecieron ese puesto porque él conoce "mucha gente" de cuando estuvo destinado cuatro años en Las Palmas. Además, el general apuntó, a preguntas de la jueza, que le pareció "perfecto".

"No quería irme a mi casa jubilado"

La magistrada Ángeles Lorenzo-Cáceres en ese punto le preguntó sorprendida si no le pareció extraño ese ofrecimiento que venía de dos personas a las que casi no conocía, y el general respondió que él no quería irse jubilado a su casa y justo apareció esa posibilidad. "Ellos me dicen que cuando me retire me pueden ofrecer esa posibilidad, no quería irme a mi casa jubilado y me agarro a esa primera circunstancia. Luego no se materializó en absolutamente nada", recordó.

Previamente, al inicio del interrogatorio, indicó que el encuentro casual con el 'mediador' fue mientras fumaba a la salida de un restaurante, y que tras entablar conversación se intercambiaron los números de teléfono. Navarro Tacoronte le explicó que viajaba dos o tres veces al mes a Madrid "porque trabajaba con un diputado". Preguntado sobre si fue entonces cuando Espinosa conoció al exdiputado del PSOE implicado en la causa Juan Bernardo Fuentes Curbelo, el general respondió taxativamente que no: "No lo conocía, ni lo conozco ahora tampoco".