Cuando Santiago Abascal bajaba de la tribuna del Congreso, a las 09:45 tras tres cuartos de hora de discurso, la bancada de Vox rompía en aplausos. Ramón Tamames no. El candidato de la formación ultra para descabalgar a Pedro Sánchez se mantenía inmóvil, como los 297 diputados que no eran de Vox. Ni siquiera ha mirado a Abascal cuando este pasaba a su lado y se sentaba a su vera. Después, el exdirigente del PCE ha escuchado atentamente a Sánchez, otra vez a Abascal, otra vez a Sánchez, otra vez a Abascal y una última a Sánchez, hasta que ha llegado su turno. Pasadas las 11:30 horas, y ya siendo el protagonista del debate, les ha espetado a las formaciones independentistas que "la autodeterminación no existe" y al jefe del Ejecutivo le ha acusado de "no respetar la separación de poderes".

Sentado en el escaño de Abascal, con una jarra de café sobre la mesa y sin desplazarse a la tribuna de oradores por sus dificultades en la movilidad, el político casi nonagenario ha desplegado sus argumentos sobre la necesidad de una moción de censura al Gobierno de coalición. "En resumen, un poder ejecutivo que se apodera de otros poderes; un problema de infraestructuras nacionales muy limitado; una política de población muy deficiente y deficiencia en servicios públicos. En política exterior también en situación crítica", ha sintetizado el exdirigente del PCE. "Montesquieu es un visitante molesto", ha ironizado sobre el filósofo francés que enunció el principio de la separación de poderes. Según Tamames, el Ejecutivo de coalición está "haciéndose con el control del poder de la justicia" y legislando al golpe de real decreto. También ha sacado a relucir el caso Mediador y al "Tito Berni y sus colegas". Según ha dicho, el PSOE está "tratando de encubrir algo que ha sucedido en sede parlamentaria", teniendo "su propia oficina de transacciones ilegales". En directo | Sánchez responde a Tamames: “Está contribuyendo a blanquear a un partido que rechaza la igualdad” La unidad de España Te puede interesar: España ENCUESTA | ¿Estás a favor o en contra de la moción de censura de Vox? Durante casi una hora, el que fuera diputado de la legislatura constituyente ha defendido con especial insistencia la unidad de España, arremetiendo contra el independentismo catalán. Primero, ha denunciado que existan problemas para que los niños puedan tener el 25% de las clases en castellano y después que el sistema electoral actual lleve a una "sobrerrepresentación del separatismo" por el que "los gobierno nacionales en minoría necesitan apoyos a cambio de concesiones". "La autodeterminación no existe", ha concluido recordando que en la negociación de la Constitución de 1978 se dejó fuera. En su discurso, Tamames ha recorrido alguno de los argumentos más usados por la formación de extrema derecha, pese a que casi no se ha referido a Vox en ningún momento. Ha hablado de problemas demográficos, de la falta de desarrollo industrial, de la falta de negociación con los agentes sociales y la "aversión" a los empresarios, de los problemas de la sanidad y la educación e, incluso, de la relación con Marruecos o con Gibraltar. No obstante, pocas propuestas ha planteado y tampoco ha hecho mención a la convocatoria de elecciones si la moción prospera.