Última hora y reacciones al anuncio de Pedro Sánchez

Junts: "Si Sánchez no es fiel al acuerdo, no le podremos dar el apoyo"

El secretario general de Junts, Jordi Turull, ha señalado que ellos no saben nada "de momento". "Nosotros estamos a punto frente a cualquier circunstancia e imprevisto", ha dicho en los desayunos electorales de El Periódico de Catalunya, del mismo grupo editorial. "Nuestra prioridad es Catalunya esto lo tenemos claro y no cambiaremos de opinión. Quizás otros partidos sí lo harán por España, pero no es nuestro caso". Sobre cuál sería el proceder de su partido si había una cuestión de confianza, Turull se ha expresado con claridad: "Si él no es fiel al acuerdo de Bruselas no le podremos dar apoyo", ha subrayado, antes de recalcar que "Sánchez no puede dimitir y decidir que lo sustituya cualquier otro candidato unilateralmente"