El día después de que el Congreso haya aprobado la primera ley de vivienda de la democracia, la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, ha cargado contra aquellos que "generan ruido" y que promueven que se trata de una ley que lesiona a la propiedad y que promueve las ocupaciones. "No va en contra de nadie", ha reivindicado, a la vez que también ha advertido de que "no provocará una caída estrepitosa de los precios de los alquileres".

Sánchez ha pronunciado esta frase justamente para defender que la nueva norma "no atenta contra la propiedad", aunque precisamente las críticas por parte de movimientos como la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) van en la línea de señalar que no se va a producir una bajada significativa del precio del alquiler. Justo antes de la conferencia, una decena de activistas de la entidad se han colado en el acto para denunciar que la nueva norma "no topa el precio" de los alquileres, no frena los desahucios ni "hace nada" por las hipotecas.