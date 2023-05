Este lunes, Pedro Sánchez ha convocado elecciones generales anticipadas para el 23 de julio tras el debacle que sufrieron los socialistas durante la jornada del 28M.

Coincidiendo con los meses de verano, muchos ciudadanos ya tienen planeados los viajes de vacaciones, muchos de los cuales conllevan estar fuera de la comunidad el día de las elecciones generales. La pregunta que más se ha escuchado en las apenas 24 horas posteriores al anuncio del Presidente del Gobierno es "¿Qué pasa si me toca mesa y estoy de vacaciones ese día?".

Los integrantes de las mesas se deciden mediante un sorteo público entre las personas censadas que sepan leer y escribir, y que tengan entre 18 y 70 años de edad. Para ser elegido presidente de mesa, se deberá estar en posesión de un título de Bachiller o Formación Profesional de segunda grado. En caso de que ninguno de los censados tenga uno de los títulos, se sorteará entre aquellas personas que cuenten con un Graduado Escolar o equivalente.

Acudir a la mesa, tanto para el presidente y los vocales como para los suplentes, es de obligado cumplimiento. En caso de no presentarse sin previamente haber justificado la ausencia, se impondrá una multa e incluso puede acarrear penas de cárcel de entre tres a doce meses.

Hay varias causas por las que se puede justificar no acudir a la mesa electoral, divididas en personales, familiares y laborales. Desafortunadamente, estar de vacaciones no entra en ninguna de las categorías. Se puede alegar ante la Junta Electoral de la Zona en caso de que el viaje sea programado y se haya reservado con anterioridad, y cuyo cambio de fecha acarree un perjuicio económico. La decisión final depende de la Junta, pero lo más probable es que no prospere.