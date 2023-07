Vara: “No voy a ser líder de la oposición ni secretario general”

"No voy a ser ni presidente ni líder de la oposición ni seré a partir del otoño secretario general del partido. Eso es lo que hasta ahora tengo claro, el resto está por decidir”. Así ha respondido este martes el presidente en funciones y candidato a seguir al frente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, al ser preguntado sobre su futuro después de que el pacto alcanzado entre PP y Vox que le aleja de la presidencia del Gobierno regional.

En la reunión que ha mantenido con la presidenta de la Asamblea de Extremadura, Blanca Martín, le ha presentado formalmente su renuncia a la investidura, que iba a celebrarse este miércoles y este jueves pero que quedó suspendida precisamente tras el pacto entre los populares y la ultraderecha. “Ya se lo he trasladado formalmente, informalmente ya lo había hecho, por tanto ya está decaída la investidura”, ha afirmado Guillermo Fernández Vara. No obstante ha recordado que, aunque no lo hubiera hecho, la sesión de investidura estaba ya decaída pues el lunes debía haberse convocado el pleno en el que iba a celebrarse este debate para ser investido, pero la Mesa en la que debía haberse hecho se desconvocó, con lo cual ese pleno de investidura ya estaba también desconovocado.

El siguiente paso a partir de ahora es que María Guardiola presente también formalmente su interés por someterse a la investidura y que Blanca Martín convoque un nuevo pleno, que se llevará a cabo, ha dicho Vara, “en los próximos días o en las próximas semanas”. El presidente en funciones ha mostrado su satisfacción porque se vaya a conseguir formar gobierno antes de verano: “Gracias al inicio y la voluntad de poner el reloj en hora hemos conseguido que vaya a haber una investidura, que era lo que a mi juicio era imprescindible”. El retraso en esta formación de un ejecutivo “iba a ser un retraso enormemente perjudicial para esta tierra”, ha añadido. Y le ha deseado “toda la suerte del mundo en el ejercicio de su cargo” a la futura nueva presidenta, que será además la primera mujer al frente de Extremadura.