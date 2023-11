El Parlament rechazará este jueves la propuesta de la CUP que pedía impulsar una nueva ley de referéndum de autodeterminación. ERC y Junts se abstendrán, después de que los anticapitalistas no compraran ninguna de sus enmiendas. La votación, que tendrá lugar este mediodía, coincide con la celebración de los nueve años de la consulta del 9-N y con el pacto entre Junts y el PSOE para la investidura de Pedro Sánchez.

El texto de la CUP pedía elaborar una nueva ley de referéndum de autodeterminación en el Parlament, entendiéndola como el paso previo a la realización de esta consulta antes de que finalice la actual legislatura -a más tardar, en febrero de 2025-.

Durante el debate, el diputado de ERC, Jordi Orobitg, ha recordado que en 2017 ya se aprobó una ley de referéndum y ha defendido que la propuesta está ahora "descontextualizada". "Tenía su motivo en 2017 y podría tenerlo en un futuro, pero ahora no es así. Tenemos que seguir pasos diferentes, son tiempos diferentes", ha defendido el republicano, sacando pecho del acuerdo de investidura al que llegaron la semana pasada con el PSOE, y que se compromete a reanudar la mesa de diálogo y dar paso a una nueva fase de la negociación.

Desde Junts, por su parte, han asegurado sentirse "desconcertados" por la propuesta y han avisado a los cupaires que comparten "el objetivo, pero no la estrategia", además de aferrarse de nuevo al "mandato del 1 de octubre". "Si lo quieren tirar a la papelera de la historia, no cuenten con nosotros, no seremos cómplices", ha defendido en el pleno la diputada Mònica Sales.

En sus enmiendas, los republicanos no desdeñaban del todo la propuesta de la CUP, pero querían que fuera considerada una vía a valorar en el marco del acuerdo de claridad. Los de Junts, por su parte, habían presentado un texto alternativo en el que, en la línea de sus argumentos en el pleno, defendían que "solo un referéndum acordado puede sustituir el 1-O".

Tras dos días de negociaciones, los anticapitalistas no compraron finalmente ninguno de los dos textos, al considerar que diluían demasiado el contenido de la propuesta.

Durante el debate parlamentario se ha tenido que suspender el pleno y convocar Mesa y Junta de Portavoces para tartar una petición de reconsideración de Vox, que finalmente ha sido rechazada. El partido de extrema derecha se quejaban de que no se les había admitido una enmienda en que corregían faltas de ortografía del texto de la CUP.

Este miércoles, el árbitro parlamentario ya rechazó dos peticiones de reconsideración de Vox y de Cs en las que se pedía retirar la moción del orden del día al considerar que el mero debate y votación de la propuesta era inconstitucional. Vox ha amenazado con llevar a la Mesa a los tribunales.