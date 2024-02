Amb la informació de què es disposa, coneguda per jutges que casualment no mouen ni un dit, qualsevol Estat democràtic emprendria accions contundents per enviar a la presó els autors intel·lectuals i tots els senyors X d’aquesta trama. Perquè aquesta sí que és una trama real, i… https://t.co/SrVuGAJfuy