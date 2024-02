Rueda: "Galicia mandó un mensaje a España, no aceptamos chantajes"

Análisis | El PP sigue a lo suyo: otra muesca más

Alfonso Rueda ya tiene su mayoría absoluta y, por extensión, Feijóo su quinta victoria consecutiva. La necesitaba para apuntalar su liderazgo al ser las gallegas las primeras elecciones tras las generales de julio del pasado año y su frustrado intento de convertirse en presidente del Gobierno a la primera. Ahora ya puede respirar más tranquilo frente a los embates del conglomerado mediático y de poder de la derecha en Madrid con el balón de oxígeno que le ha dado Galicia y en la que se ha volcado durante toda la campaña como si el candidato fuera él y no su sucesor.

Feijóo dejó a Rueda como presidente y Rueda necesitaba el plebiscito de las urnas. Era tan legítimo presidente antes como lo va a ser ahora, pero es mucho más satisfactorio serlo cuando son los electores los que te evalúan y no el dedo del que fuera su jefe. Ahora sí que tiene la autoritas para asentar el “estilo Rueda”.

Se fue Fraga, se fue Feijóo, se acabó el baltarismo que controlaba todo lo que se movía en la provincia, llegó Rueda y el PP sigue no solo hegemónico en Galicia, sino además cosechando mayorías absolutas y encadenándolas. Con esta va por la quinta seguida, con una Xunta monocolor. No fueron los resultados más abultados, no se batieron los récords de Fraga (con 43 diputados) o de Feijóo (42), pero los 40 son más que suficientes para poner una nueva muesca a la formidable maquinaria electoral del PP.

Porque los populares son también un arma de aniquilar adversarios políticos. Está por ver si Ana Pontón, a pesar de llevar al BNG a su techo más alto y consolidarse como auténtica alternativa al PP, volverá a encabezar el cartel dentro de cuatro años, puesto que serían sus cuartas elecciones como candidata y antes de dar el paso a estas últimas, la líder nacionalista ya abrió un periodo de reflexión personal para valorar si valía la pena seguir como cabeza de cartel en lo que fueron sus terceras elecciones.

Con el PSOE, los populares no tienen piedad. Cada convocatoria con las urnas lleva a los socialistas a una especie de catarsis y nuevo liderazgo que intenta borrar todo rastro del anterior secretario xeral y candidato a la Xunta.